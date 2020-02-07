Гражданский самолет был выведен из-под обстрела в Сирии

Гражданский самолет, заходивший на посадку под Дамаском, чуть не попал под огонь сирийской ПВО, которые в этот момент отражали израильскую атаку в данном регионе, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что на борту лайнера находилось 172 пассажира. Самолет был уведен на российскую авиабазу «Хмеймим».

Как сообщает российское военное ведомство, в ночь на 6 февраля израильские истребители F-16 внезапно нанесли удары восьмью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска.

Сирийские военные в ходе отражения удара израильских ВВС применяли зенитные ракетные комплексы ПВО, уточняет Минобороны. В это время в международном аэропорту Дамаска заходил на посадку пассажирский лайнер Airbus-320 с 172 пассажирами на борту.

Гражданский самолет удалось оперативно вывести из зоны обстрела благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта в Дамаске и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением, говорится в сообщении.