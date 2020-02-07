Как снизить риски в бизнесе. Учимся распознавать ложь

КОНКУРС!

Подарим два сертификата на составление психологического портрета.

Опишите в комментариях под этим видео реальный бизнес, где можно использовать эту технологию, и чем она будет полезна для конкретного бизнеса.

Обязательное условие: нужно быть подписанным на YouTube-канал «Пилим по России».

Двух авторов лучших вариантов мы определим в конце февраля.

Герой этого выпуска Виктор Макаров — директор Международной академии исследования лжи, ведущего научно-методического центра в области профайлинга и детекции лжи на территории СНГ.

Мы также пообщались с профайлером-верификатором Юлией Елизаровой, которая познакомила нас с тем, как работает методика в деле.

У компании три основных направления деятельности — очное и дистанционное обучение, проверка персонала, а также судебная экспертиза и разработка программного обеспечения, способного распознавать ложь.

О компании «Международная академия исследования лжи»

Основана в 2014 году.

Годовой оборот: 24 млн рублей.

Маржинальность: 40%.

Число сотрудников: 15 человек — постоянный штат и 15 человек на аутсорсинге.

Стартовый капитал минимальный.

Город: Москва.

Свои предложения о сотрудничестве присылайте на электронную почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com.

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России».

Группа VK: https://vk.com/pilimporossii

Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/

Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес-издания России;

возможность получить прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта;

возможность найти партнеров как для тиражирования своего бизнеса, так и для его развития путем взаимодействия с участниками, партнерами и инициаторами проекта.

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com.

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