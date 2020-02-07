Как снизить риски в бизнесе. Учимся распознавать ложь

КОНКУРС!
Подарим два сертификата на составление психологического портрета.
Опишите в комментариях под этим видео реальный бизнес, где можно использовать эту технологию, и чем она будет полезна для конкретного бизнеса.
Обязательное условие: нужно быть подписанным на YouTube-канал «Пилим по России».
Двух авторов лучших вариантов мы определим в конце февраля.
Герой этого выпуска Виктор Макаров — директор Международной академии исследования лжи, ведущего научно-методического центра в области профайлинга и детекции лжи на территории СНГ.
Мы также пообщались с профайлером-верификатором Юлией Елизаровой, которая познакомила нас с тем, как работает методика в деле.
У компании три основных направления деятельности — очное и дистанционное обучение, проверка персонала, а также судебная экспертиза и разработка программного обеспечения, способного распознавать ложь.
О компании «Международная академия исследования лжи»
Основана в 2014 году.
Годовой оборот: 24 млн рублей.
Маржинальность: 40%.
Число сотрудников: 15 человек — постоянный штат и 15 человек на аутсорсинге.
Стартовый капитал минимальный.
Город: Москва.
Свои предложения о сотрудничестве присылайте на электронную почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com.
Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России».
Группа VK: https://vk.com/pilimporossii
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Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/
Плюсы для героев проекта:
Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com.
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