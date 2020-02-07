BuzzFeed News: Киев требует от Вашингтона возврата денег по оружейным контрактам

Дональд Трамп и его сторонники празднуют победу. Президенту удалось отбиться от импичмента, затеянного демократами. Его оправдали по обоим обвинениям. В центре импичмента 391 млн долларов военной помощи Украине, выделение которой приказал задержать президент Трамп, который якобы хотел увязать их с помощью Киева в сборе компромата на Джо Байдена.

Этот пакет помощи был разблокирован лишь в сентябре 2019 года. Однако военная помощь США, выдачу которой задержали в Белом доме, не ограничивается теми без малого 400 млн долларов. Одновременно с выделением этой помощи были существенно задержаны выполнения как минимум шести контрактов на покупку Киевом у США оружия и техники, сообщает BuzzFeed News (BFN) со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников и одного бывшего американского чиновника. Причем, Украина заплатила по ним 30 с лишним миллионов долларов, которые и хочет сейчас вернуть.

Все четыре источника сообщили, что пять контрактов были задержаны примерно на год, а еще один, шестой, ждет своего выполнения уже значительно больше года. Администрация президента хранит молчание относительно причин столь длительной задержки, хотя известно, что обычно Государственный департамент одобряет подобные контракты в течение максимум двух месяцев.

«Я бы на месте украинцев начал искать другие источники поставок оружия»,- цитирует BFN американский источник, который пытался обсудить этот вопрос с сотрудниками Белого дома и Госдепа и получил загадочный ответ из обеих ведомств, в котором говорится, что контракты «проверяются», хотя деньги по ним уже давно получены.

Украинские источники BFN считают, что задержки связаны с попыткой китайцев купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которой американцы попытались помешать. Киев, таким образом, вполне мог оказаться в эпицентре борьбы Вашингтона и Пекина.

Еще одна возможная причина задержек может заключаться в том, что американцы хотят, чтобы антимонопольный комитет Украины отказался разрешать продажу китайской компании Beijing Skyrizon Aviation контрольного пакета акций украинской стратегической аэрокосмической компании Motor Sich, которая находится на грани банкротства.

Впервые о задержке продажи боеприпасов Украине на 10 млн долларов сообщил сайт Yahoo News в сентябре прошлого года, когда процедура импичмента набирала ход. О задержке по пяти другим контрактам на общую сумму 20 млн долларов, первым сообщил BFN. Речь идет об автоматических и снайперских винтовках, пистолетах, приборах ночного видения и другом оружии и снаряжении.

Оружие иностранным государствам продают американские компании, но они должны получить разрешение внешнеполитического ведомства США. До этого Украина несколько раз уже покупала американское оружие. На оформление всех предыдущих сделок уходило от одного до двух месяцев. По словам украинских чиновников, и раньше далеко не все проходило гладко, но сейчас ожидание резко выросло.

После 2014 года США оказали Украине военную помощь на 1,6 млрд долларов. Самым известным американским оружием на Украине, конечно, являются знаменитые «джавелины».

Причины задержек контрактов неизвестны, но, кроме истории с продажей украинской компании китайцам, можно предположить, что они связаны с требованием Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому открыть дело по расследованию деятельности на Украине бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера или с якобы имевшем место вмешательством украинских хакеров в президентские выборы 2016 го. Тогда Киев поддерживал Хиллари Клинтон. Но поскольку выполнение контрактов было задержано еще до знаменитого телефонного разговора между Трампом и Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 г., скорее всего причина задержки другая.

По словам одного из украинских чиновников, задержки могут быть связаны с коррупцией и громким скандалом в начале прошлого года, связанного с поставками оружия друзьями тогдашнего президента Порошенко, а также многочисленными другими, не менее громкими скандалами в военном секторе Украины в прошлом.

Имеется и еще одна версия, объясняющая задержки с выполнением контрактов американской стороной бюрократическими проблемами.