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Китайский Центробанк усиливает борьбу с коронавирусом

Москва, 07.02.2020
#Сергей Мануков
#Рост Китая
  • Китайский Центробанк усиливает борьбу с коронавирусом

EPA

Народный банк Китая (PBC)- центральный банк КНР, намерен усилить помощь экономике, чтобы смягчить давление коронавируса. Однако один из замов председателя РВС Пань Гуншен подчеркнул на пресс-конференции в Пекине, что говорить о восстановлении китайской экономики можно будет только после того, как вирус будет взят под контроль.

По словам банкира, Центробанк очень внимательно следит за последствиями для второй экономики планеты эпидемии, вызванной распространением уханьского коронавируса, и готовит средства для ослабления давления.

«Если говорить о монетарной политике,- сообщил Пань Гуншен,- то нашим следующим шагом будет усиление антициклических корректировок, сохранение разумной и достаточной ликвидности и поддержание здоровой монетарной и финансовой окружающей среды для реальной экономики. Говоря о давлении эпидемии на экономику, следует отметить важность сохранения высоких темпов экономического роста». 

Расширяющиеся ограничения на поездки все сильнее сказываются на туристическом секторе, ресторанах и других секторах сферы оказания услуг. Многие заводы и фабрики закрылись как минимум до следующей недели, чтобы ограничить распространение вируса.

Однако все эти меры, а меры принимаются по китайским традициям радикальные и сильнодействующие, пока не приносят желаемых результатов. По состоянию на вечер четверга список жертв коронавируса вырос до 636, а число инфицированных до 31161 человека.

Пекин готовит ряд мер по поддержке экономики, в том числе увеличение расходов и снижение ставки, но предупреждает, что избежать снижения показателей за первый квартал едва ли удастся.

Экономисты полагают, что развитие экономики может резко замедлиться – на 2 и более процента. С другой стороны, по мнению аналитиков, деловая активность и активность потребителей резко вернутся к прежнему уровню, если пик эпидемии будет скоро пройден. Они считают, что в этом отношении уханьский коронавирус будет следовать сценарию атипичной пневмонии в 2003 году.

Пань как минимум два раза подчеркнул на пресс-конференции, что Китай обладает достаточным набором средств и орудий для того, чтобы выдержать давление коронавируса. Он также подчеркнул, что у Пекина больше возможностей по сравнению с другими крупными экономиками для поддержки высоких темпов развития экономики.

Центробанк планирует использовать для борьбы с коронавирусом и поддержки главных секторов экономики такие орудия, как целенаправленные сокращения резервных требований, перекредитование и переучет.

Пань также обратил внимание на то, что недавние вливания ликвидности помогли снизить ставку на рынках, которая может повлиять 20 февраля на ключевую китайскую ставку – базисную процентную ставку по кредитам LPR), когда она будет уточняться.

Выделяемые РВС коммерческим банкам на перекредитование 300 млрд юаней – совсем немного. Центробанк также распорядился, чтобы коммерческие банки ограничили ставки по кредитам для отдельных компаний на уровне 3,15%, что на 1% ниже последней LPR

РВС влил через репо на этой неделе 1,7 трлн юаней (242,7 млрд долларов) для того, чтобы поддержать уверенность и снизить ряд ставок на рынках.

Правительство также намерено снижать налоги и зарплаты, заявил на брифинге заместитель министра финансов Вэйпин.

Экономический рост Китая из-за слабого спроса как дома, так и за рубежом и торговой войны с США в 2019 г. уже снизился до 6,1%, самого низкого за почти три десятилетия. Между тем, для выполнения задачи удвоения ВВП и доходов за 2010-20 годы рост должен быть в этом году около 5,6%.

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