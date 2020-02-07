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Коронавирус: глобальной эпидемии не будет

Москва, 07.02.2020
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#Общество
  • Коронавирус: глобальной эпидемии не будет

Япония. Йокогама. Машина скорой помощи у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогамы. Судно с 3 февраля находится на двухнедельном карантине в связи с выявленными случаями пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV

EPA/FRANCK ROBICHON/ТАСС

Случаи инфицирования коронавирусом за пределами Китая статистически незначительны. Небольшим исключением стала Япония, однако проблемы там возникли лишь на круизном корабле, в замкнутом пространстве которого заразились более 60 человек. Всего же в мире к 7 февраля число инфицированных превысило 31 тыс., причем ежедневно более 98% новых случаев приходится именно на Китай. Начиная с 23 января, когда весь мир озаботился проблемой коронавируса, ни в один из дней эта доля не менялась, что обнадеживает: глобальной эпидемии, вероятно, не случится.

Внутри же Китая борьба с инфекций продолжается, но и она в основном замкнута на провинцию Хубэй. Три четверти новых случаев ежедневно выявляют именно там, причем рост числа заболевших в провинции может быть связан с лавинообразным окончанием инкубационного периода у заразившихся еще в январе, а также с улучшением системы диагностики, в первую очередь в самом городе Ухане.

«Эксперт» рассчитал модель роста числа инфицированных и умерших, пытаясь спрогнозировать, когда вирус сойдет на нет. За основу взята официальная статистика числа заболевших и умерших. С 1 февраля наметилась тенденция к сокращению темпов заболеваемости, а с 4 февраля снижение стало еще более выраженным. Это позволяет рассмотреть два варианта развития событий: позитивный и негативный.

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В первом случае продолжается сокращение числа инфицированных текущими темпами, и это дает около 60 тыс. заболевших к концу февраля. Второй сценарий, негативный, также предполагает, что темпы инфицирования снижаются, однако медленнее, чем в период 4–7 февраля. Такой вариант дает до 80 тыс. заболевших к концу февраля.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность вируса не более чем в 2%. Это означает, что он менее опасен, чем атипичная пневмония (SARS), в 2003 году унесшая жизни более 800 человек (около 9% всех выявленных случаев). К 7 февраля от коронавируса умерли более 630 человек. С учетом летальности в 2% в обоих сценариях можно ожидать, что общее количество умерших от эпидемии не превысит двух тысяч человек.

Расчеты также показывают, что в период 4–7 февраля на провинцию Хубэй впервые пришлось более 80% новых случаев болезни; это на четверть больше, чем неделей ранее. Девяносто семь процентов летальных случаев также отмечены в провинции Хубэй. Количество заболевших в других провинциях с 4 февраля начало снижаться. Там летальность равна 3%, а в самом Ухане превышает 4%. Это вдвое выше, чем по Китаю в целом, в других же провинциях летальность гораздо меньше — 0,16%. Подобная разница может говорить о том, что количество инфицированных в Ухане изначально было больше, чем заявлялось. Одной из причин этого могло стать позднее начало диагностики. Поначалу факт болезни выявить было сложно, особенно в период до 23 января (когда город уже закрыли). Этот неизвестный фактор может привести к тому, что положение окажется более серьезным, однако, если исходить из официальных данных, оснований для паники нет: болезнь вот-вот пойдет на спад.

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