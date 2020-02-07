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Курс доллара пошел на разворот

Москва, 07.02.2020
  • Курс доллара пошел на разворот

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг рубль резко развернулся вниз к доллару и евро на фоне перешедшей к снижению нефти. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,35 руб. что на 48 коп. выше уровня закрытия торгов среды. Курс евро вырос на 35,5 коп. и торговался вчера вечером по 69,54 руб.

Национальная валюта после укрепления, которое наблюдалось в среду, вчера просела к доллару и евро на фоне снижения мировых цен на «чёрное золото». Нефтяные котировки в свою очередь упали в ожидании новостей относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+ по дополнительному снижению добычи.

Также против рубля вчера сыграл фактор ожидания, в котором находятся игроки перед сегодняшним заседанием российского Центробанка, где будет рассматриваться вопрос кредитно-денежной. Кроме того, трейдеры продолжают негативно реагировать на информацию, связанную с эпидемией коронавируса, которая продолжает бушевать в Китае.  

Вчера глава Сбербанка Герман Греф оценил возможное влияние смертельной инфекции на российскую экономику и банковский сектор страны. По его мнению, экономика РФ может серьёзно пострадать, так как Поднебесная является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира. При этом он подчеркнул, что всё будет зависеть от того, сколько времени продлится ситуация с коронавирусом и как скоро будет создана вакцина от него.

Напомним, в конце декабря прошлого года КНР поставила в известность ВОЗ о распространении в стране неизвестной коронавирусной инфекции. В Китае введены чрезвычайные меры. Многие страны, в том числе и Россия, уже эвакуировали своих граждан из Поднебесной. По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса составляет 28 018 человек, из них 563 скончались.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что вчера рубль вновь попал под давление, но на сей раз из-за дорожающей нефти. Так, к середине дня баррель марки Brent стоил 3495 руб., однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,30%, недельная – 6,36%, а месячная – 6,39%.

«Также на рубль негативно влияют сомнения рынков по поводу снижения ставки Центробанком РФ. Это заставлянт наиболее «горячие» деньги зафиксировать прибыль по рублю и ОФЗ перед сегодняшним заседанием российского регулятора. Надо признать, что основания для снижения ставки есть, но ЦБ РФ может предпочесть воздержаться от каких-либо действий на фоне неопределенности влияния вспышки китайского коронавируса», – считает Кочетков.

Как напомнил Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», в первой половине вчерашнего дня можно было наблюдать довольно благоприятную обстановку на валютных площадках в связи со снижением паники из-за возможного влияния китайского коронавируса на глобальную экономику.

«На этом фоне, а также на дорожающей утром нефти рубль рос, как и другие валюты emerging markets (ЕМ), - напомнил эксперт. – Однако сдерживающим фактором выступала динамика доллара на внешних рынках. Дело в том, что в США вышла неожиданно сильная статистика по рынку труда, предваряющая официальные данные, которые будут опубликованы уже сегодня. Это способствовало заметному укреплению доллара к корзине основных мировых валют и относительно большинства валют ЕМ».

В результате, как подчеркнул Кравченко, уже к середине четверга почти все валюты ЕМ развернулись и ушли в минус. Вместе с ними упал и рубль.

«В ближайшее время из важных событий для рубля будет сегодняшнее заседание российского регулятора. Но оно, вероятнее всего, окажет совсем краткосрочное влияние на нацвалюту. Более важной для рубля останется ситуация на рынке «чёрного золота», потому что в последнее время сильно увеличилась волатильность. И это оказывает заметное влияние на движение российской валюты», – резюмировал он.

Антон Покатович из «БКС премьер» прогнозирует, что сегодня доллар будет торговаться в коридоре 62,50-63,60 руб.

«При этом аппетиты трейдеров к покупке риска могут восстановиться лишь при условии, что вирусная угроза не преподнесет очередных негативных сюрпризов и будет отступать на второй план. Также я полагаю, что у российского Центробанка есть все возможности для ещё одного снижения ключевой ставки до 6% годовых. Но если этого не произойдёт, то нацвалюта рискует отказаться без важнейшей поддержки, что естественно скажется на курсе рубля», – добавил Покатович.

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