Лавров прокомментировал возможные санкции США против Роснефти

Глава МИД Сергей Лавров считает, что «опека США оскорбительна для всех стран Латинской Америки» вне зависимости их позиции по Венесуэле или по любой другой международной проблеме. Министр таким образом прокомментировал информацию о введении новых санкций США против Роснефти из-за продолжения сотрудничества компанией с Венесуэлой. Высказывание прозвучало в ходе визита в Мексику. Лавров подтвердил, что слышал данные угрозы от США – «наказывать всех, кто, так или иначе, сотрудничает с Венесуэлой».

«Мы привыкли к тому, что американские официальные лица, не стесняясь, заявляют: «Да, Вашингтон привержен доктрине Монро», - цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что «чувствовать себя комфортно при подобной опеке суверенное право латиноамериканских стран.

«Я считаю, что это оскорбительно для всех», - сказал глава российского МИД.

Напомним, накануне американская администрация заявила, что в случае продолжения сотрудничества российской компании Роснефть с правительством Венесуэлы, против компании будет введены санкции. В конце прошлого года американские СМИ сообщали о «тайных поставках» нефти из Венесуэлы.