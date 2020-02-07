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«МиГ» остался в прошлом

Москва, 07.02.2020
Кадровые назначения в фирме Сухого и ее слияние с РСК «МиГ» в единую структуру неизбежно приведут к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых истребителей известной на весь мир марки
#Оборонный комплекс
#Авиация
#МиГ
#Слияния и поглощения
#Экономика
  • «МиГ» остался в прошлом

Миг-35

ОАК

Совет директоров «Компании Сухой» отправил в отставку генерального директора Игоря Озара и назначил на его место главу РСК «МиГ» Илью Тарасенко. Это ни что иное как первый шаг на пути практической реализации давнего плана руководителя авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова по объединению двух производителей российских боевых самолетов в единую структуру наподобие концерна. Причем, при ведущей роли конструкторов и инженеров фирмы Сухого. Более того, уже нет никаких сомнений, что в ближайшее несколько лет производство истребителей марки МиГ так или иначе придется прекратить. И, в общем, понятно почему.

Не секрет, что после того как в середине прошлого десятилетия РСК «МиГ» проиграла ОКБ Сухого тендер на создания тяжелого истребителя пятого поколения, у микояновской корпорации так и не появилось ни одного принципиально нового продукта, выпуск которого мог бы обеспечить стабильную загрузку производственных площадок в Москве и в Луховицах. Правда, в самой РСК это не признают. Еще несколько лет назад там чуть ли не с пеной у рта утверждали, что таким перспективным продуктом может стать МиГ-35.

Но на деле оказалось, что этот истребитель не более чем модернизированная версия самолета четвертого поколения МиГ-29М2. После долгих уговоров наши ВКС хоть и согласились приобрести пробную партию МиГ-35, но подписали соглашение на закупку лишь шести машин, а от дальнейших переговоров отказались. РСК «МиГ» неоднократно пыталась исправить эту ситуацию, но безрезультатно. Так, например, на прошлогоднем авиасалоне МАКС микояновская корпорация с большой помпой показала несколько видоизмененную версию истребителя МиГ-35, для которого корпорация Фазотрон-НИИР изготовила новый радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а Раменское ПКБ – новый комплекс бортового оборудования. Последний некоторые наблюдатели сравнивали чуть ли не с БРЭО американского истребителя F-35. Тем не менее, ВКС России своего решения не изменили. И это тоже легко объяснимо.

Дело в том, что все тот же МиГ-35 с РЛС с АФАР почти десять лет назад участвовал в многолетнем индийском тендере, но потерпел сокрушительное фиаско. Индийцы справедливо указывали на то, что потенциал модернизации самой платформы этого самолета уже давно исчерпан. А создать новый конкурентоспособный истребитель РСК, судя по всему, уже не в состоянии. Последний генеральный конструктор РСК «МиГ», который мог это сделать – Владимир Барковский – умер еще несколько лет назад. Достойной смены ему так и не появилось.

В результате сейчас микояновская корпорация занимается тем, что достраивает модернизированные версии МиГ-29. Так, в прошлом году РСК «МиГ» поставила в Египет как минимум десяток таких самолетов. Но египетский контракт, предусматривающий производство и поставку 46 истребителей МиГ-29 на общую сумму почти 2,5 млрд долларов, уже завершен. Теоретически РСК при определенных обстоятельствах еще некоторое время может продолжить выпуск этих машин, но лишь в том случае, если «Рособоронэкспорту» удастся подписать контракт на приобретение 14 таких самолетов с Алжиром. Если это произойдет, то производственная площадка РСК в Луховицах будет загружена работой в течение двух лет.

Но это, пожалуй, все, на что может рассчитывать микояновская корпорация. И в ОАК, и в «Ростехе», это отлично понимают. Именно поэтому подмосковный завод РСК несколько лет назад был определен в качестве главной производственной площадки для выпуска новых пассажирских региональных самолетов Ил-114. Но эта продукция не относится к классу военных самолетов. А раз так, то и сам завод в Луховицах в обозримой перспективе, скорее всего, войдет либо в дивизион транспортной авиации ОАК, либо – гражданской. Ну а сама РСК «МиГ», хотя и имеет славную историю, судя о всему, просто исчезнет.

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