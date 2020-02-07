Россия не намерена сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не поддержала партнеров по ОПЕК+ и отказалась сокращать добычу нефти из-за распространения коронавирусной инфекции на 600 тысяч баррелей в сутки, пишет РБК, ссылаясь на источники. Формат и дата переговоров пока не указываются.

Страны ОПЕК, испугавшись влияния на нефтяной рынок коронавируса, постановили провести экстренное заседание. Поводом послужило резкое падение цены на сырье из-за сокращения закупок Китаем. В общей сложности нефть потеряла в цене за последние недели 10%.

Соглашение о сокращении нефтедобычи было заключено в 2016-м году, тогда страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. После этого договоренность по сокращению добычи на 500 тысяч баррелей в сутки была продлена в декабре 2019 года до 31 марта 2020 года. Аналитики уверены, что главным бенефициаром дальнейшего сокращения является Саудовская Аравия, заинтересованная в поддержании высоких цен на нефть.