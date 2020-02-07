16 февраля Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» приглашает вас на свое ежегодное не имеющее аналогов Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ». За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве и, как всегда, пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки легендарного композитора В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Зрителей ждут самые популярные произведения Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ, такие как «Oblivion», «Chau Paris», «Chiquilin de bachin», «Rinascero», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Для всех зрителей в красных нарядах или с элементами красного в костюме приготовлены подарки!

Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ» является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! В канун Дня влюбленных, Государственный Кремлёвский Дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!