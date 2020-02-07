Прогноз погоды: Россию ждут самые холодные выходные этой зимы

В предстоящий уикенд на Европейской части России ожидается морозная погода. По прогнозу синоптиков, эти выходные станут в России самыми холодными за зиму-2019/2020.

Погода на выходные в Черноземье

Морозная погода уже накрыла почти всё Черноземья. Минувшей ночью в некоторых регионах столбики термометров опускались до минус 10-15. При этом, как поясняют метеорологи, от натиска южного циклона и связанного с ним атмосферного фронта территорию Черноземья защитила так называемая барическая седловина. Речь идёт об области повышенного атмосферного давления, которая сформировалась между двумя циклонами и двумя антициклонами, расположенными крест-накрест. Поэтому почти весь выпавший накануне снегопад достался Волгоградской и Ростовской областям.

В предстоящие выходные, по прогнозу синоптиков, погода в Черноземье будет формироваться под влиянием восточной периферии антициклона. Это приведёт к тому, что местных жителей ждут самые холодные выходные нынешней зимы. Ожидается, что в ночь на субботу, 8 февраля при прояснениях градусники будут показывать минус 10-15, местами – минус 18. Завтра в дневные часы в большинстве регионах Черноземья воздух станет остывать до минус 8-10. При этом к пониженному температурному фону добавится неприятный, промозглый северный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Прогноз погоды на выходные на юге Европейской России

Зимняя погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в выходные на юге Европейской России. Уже сейчас южный циклон принёс сюда целый комплекс неблагоприятных климатических явлений, таких как шквалистый ветер, сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедицу. Например, в Крыму и в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ещё с четверга действуют штормовые предупреждения.

В выходные на смену мощному атмосферному вихрю придёт антициклон из Европы, по восточной периферии которого морозный воздух из центральных районов страны и с Украины накроет весь юг России. В ночь на субботу в зоне холодных воздушных масс выпадет снег. По прогнозу синоптиков, в Адыгее и на юге Кубани ожидаются обильные и продолжительные осадки, в отдельных районах Крыма они ещё прогнозируются более сильными. Вторжение холодного воздуха будет сопровождаться шквалистым северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду.

А в горных районах Чечни и Ингушетии до конца суток 7 февраля ветер может набрать и вовсе ураганные обороты – 32-35 метров в секунду. При этом резко похолодает. По прогнозу синоптиков, в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 5-10, местами до минус 13-15. Днём немного теплее, но всё равно холодно для юга России – минус 3-6, а местами даже минус 10

Погода на выходные в северных регионах России

А вот в северных регионах страны, по прогнозу синоптиков, погода в эти выходные порадует местных жителей. Под влиянием глубокого атлантического циклона, центр которого пройдёт с запада на восток над акваторией Баренцева моря, в западных областях Русского Севера станет значительно теплее.

Так, на Урале, в тылу циклона будет умеренно морозно. По прогнозу синоптиков, здесь в субботу, 7 февраля пройдут небольшие снегопады. При этом в Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге и Кургане столбики термометров будут опускаться до минус 10-14.

В Западной Сибири в тёплом секторе циклона в предстоящий уикенд очень комфортно, а температурный фон будет выше климатической нормы. В частности, в Новосибирской области оттепель сохраниться до вечера воскресенья – при небольших осадках в виде мокрого снега погодные градусники покажут около нуля градусов. В Омской области в субботу также около нуля. Зато в воскресенье, 7 февраля ближе к ночи здесь существенно подморозит – ожидается, что столбики термометров опустятся до минус 15.

На юге Дальнего Востока погодную обстановку в эти выходные станет определять антициклонический фронт, благодаря которому будет солнечно, без осадков и умеренно морозно. Так, во Владивостоке, по прогнозу синоптиков ожидается минус 11-13, в Уссурийске – минус 14-15. Зимние морозы в субботу и в воскресенье будут держаться в Хабаровском крае. В ночные часы воздух здесь местами станет остывать до минус 19-24.

Погода в выходные в Москве и СПб

По прогнозу синоптиков, в Москве, ожидается переменная облачность, без осадков. Как предупреждают метеорологи, ночь на субботу, 8 февраля станет в регионе самой холодной с начала зимы. Ожидается, что столбики термометров будут опускаться в черте города до минус 13-15, в области – до минус 16-17. Днём в субботу подморозит до минус 6-9. В Подмосковье местами воздух будет остывать до минус 11-12. В воскресенье, 9 февраля по прогнозу погоды, в столичном регионе минус 3-6. А уже в начале следующей недели в Москву вновь вернётся весенняя погода.

Значительно теплее, по прогнозу синоптиков, в предстоящий уикенд будет в СПб. Здесь все выходные пасмурно, но вполне комфортно. Так, в субботу ожидается от нуля до минус 2, в воскресенье – от нуля до плюс 2. Временами выпадет мокрый снег, местами возможно усиление ветра.