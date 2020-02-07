Си Цзиньпин и Трамп обсудили влияние коронавируса на китайскую экономику

Глава Китая Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп обсудили по телефону последствия распространения коронавирусной инфекции на китайскую экономику, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Центральное телевидение Китая.

Лидер Китая сообщил в ходе разговора, что инфекция не повлияет на развитие экономики Китая экономики в долгосрочной перспективе. Обсуждение ситуации произошло на фоне достижения первой фазы торгового соглашения.

В частности Си Цзиньпин заявил, что «тенденция к улучшению в развитии китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменится».