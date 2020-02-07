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США обвинили Москву и Пекин в перестройке миропорядка

Москва, 07.02.2020

Россия и США стремятся перестроить устоявшийся миропорядок, поэтому их можно назвать «ревизионистскими государствами», заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая в университете имени Джона Хопкинса.

Глава Пентагона заявил, что страны ради получения стратегических выгод якобы нарушают суверенитет соседних государств. Москва, по его словам, прибегает к тактике «гибридного ведения войны», а также в проведении киберопераций.

Пекин занимается воровством интеллектуальной собственности, а также навязыванием собственных  экономических решений другим странам, добавил Эспер.

Россия и КНР, в свою очередь, не однократно указывали США на нарушение норм международного права и подрыв авторитета организаций, таких как ООН. Помимо этого все обвинения США предъявляли бездоказательно, а Москва неоднократно предлагала Вашингтону совместное сотрудничество в деле противодействия любым проявлениям киберпреступности.

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