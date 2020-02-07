МВФ дал нефти 15 лет

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, который содержит прогноз по ситуации на нефтяном рынке Персидского Залива. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на текст документа, спрос на нефть в регионе достигнет пика примерно в 2041 году, а нефтяные монархии Персидского залива могут остаться без накоплений уже через 15 лет. В этот региональный блок входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

«Целевой прогноз по долгосрочному спросу на нефть… предсказывает, что глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться», — говорится в докладе. К падению спроса приведет повышение эффективности расходования электроэнергии, уточняет фонд. «Накопленное финансовое благосостояние региона, оценивающееся в 2 трлн долларов на настоящий момент, станет отрицательным к 2034 году, и регион перейдет в разряд заемщиков», — отмечают эксперты.

«Если эти ожидания сбудутся, они в корне изменят экономическую ситуацию многих стран-экспортеров нефти, включая те, что входят в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива», — заключили в МВФ.

Доклад не касается России, но аналогии вполне прозрачны, при всей разнице между странами. Все так или иначе развивают ненефтяной сектор экономики. Между тем, действительно успешный пример нефтяного экспортера, который перестал им быть, это США в 70-е годы. Впрочем, тогда же эта страна столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Характерно и то, что сейчас она вновь связала свой экономический рост с экспортом нефти и газа, потеряв за минувшие годы часть промышленного потенциала (уровень промышенного производства на душу населения в Штатах уступает уровню промышленных стран Европы, а также японскому.

Диверсифицированным экономикам с высоким уровнем промышленного передела, исходя из имеющейся мировой практики, присущ ряд схожих качеств, которых российская экономика не имеет, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. И все последние 30 лет в ней не проводится устойчивая политика, направленная на попадание в «клуб» стран с такими качествами. Так, для стран с диверсифицированной экономикой и растущим числом отраслей высокого передела характерна высокая монетизация экономики, говорит он. Для Евросоюза уровень монетизации, измеренный как М2 к ВВП составит 3,62, в то время а для России этот показатель равен 0,44. Наличие риска в виде низкой монетизации экономики играет роль сдерживающего фактора для роста потребления и производства, резонно замечает эксперт.

Второй важнейший фактор, делающий возможным наращивание производства в сравнительно низко маржинальных, высокозатратных отраслях высокого передела – это смещение налоговой нагрузки с производства не потребление, продолжает Александр Осин. В данном случае, несмотря на приблизительную сравнимость уровня налоговой нагрузки (по отношению к ВВП) в РФ и, к примеру, на Западе, налоговая нагрузка в российской экономике в очень существенной мере смещена с потребительского сектора (где действует единая ставка подоходного налога в 13%) на сектор производства.

Высокопередельные экономики этого позволить себе не могут, в них либо задействована система государственной целевой поддержки производства, как это реализуется в Китае либо, также совместно с господдержкой, налоговая нагрузка смещается на потребление, часто это достигается использованием прогрессивной шкалы налогообложения.

Третье, указывает Александр Осин, на Западе труд дорог, поэтому бизнесу выгодно или просто необходимо вкладываться в высокие технологии, формируя спрос на высокопередельную продукцию. Пенсионная «реформа» толкает экономику РФ в противоположном направлении. За счет формируемого «реформой» избытка рабочей силы, реальные зарплаты начинают испытывать понижающее давление.

Говоря о сырьевом факторе, эксперт считает важной для России активизацию проектов по международному взаимодействию стран — производителей сырья. С тем, чтобы в конечном итоге перевести биржевые системы торговли сырьевыми товарами в страны производители.

Учитывая зависимость темпов роста мирового ВВП и спроса на нефть, говорит он, и с учетом малой вероятности крупных технологических новаций, можно сделать вывод, что выполнение Парижского соглашения по климату означает продолжение застоя в развивающихся экономиках и сохранение статус-кво в мировом разделении труда. А без нерыночного регулирования экономика готова все решить сама: дефициты на рынке нефти за последние 5 – 10 лет увеличились в два раза по сравнению с началом 2000-х, дефициты на рынке металлов также фиксируются растущим числом государственных и частных аналитических структур.

На экологически мотивированные ограничения указывает и руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. Мир озабочен проблемами экологии и торопится повышать энергоэффективность, говорит он, а в энергобалансе замещать нефть более чистыми видами энергии. К таковым относятся возобновляемые источники энергии или, по крайней мере, природный газ.

Так все больше европейских стран в перспективе видят запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В Германии уже более 35% ежегодного потребления электроэнергии обеспечивается ветровыми и солнечными электростанциями.

О том, что нефть постигнет судьба каменного угля, стало понятно не вчера, однако страны, экономика которых базируется на экспорте углеводородов, были не слишком склонны к реформам по ее диверсификации, указывает аналитик. Образцом для подражания стали ОАЭ, который за последние годы превратились в международный логистический и финансовый хаб, развили туризм и стали одним из лидеров в области альтернативной энергетики. Благодаря этому доля нефти и газа в ВВП страны сейчас составляет лишь 29%, позволяя относительно комфортно переживать текущие цены на нефть.

По оценкам многих экспертов, в частности Билла Дадли, главы British Petroleum, в будущем нефтяные котировки едва ли вернутся к 100 долл./барр., которые пролились денежным дождем над экономиками стран ОПЕК и России в прежние периоды высоких цен. О рисках для государственных финансов нефтяных экспортеров, возникающих при сохранении текущих цен в районе 55 долл./барр. как раз и говорит последний отчет МВФ: бюджеты многих стран Персидского залива сформированы исходя из более высоких, чем сейчас цен.

Соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, которое действует с 2016 года, и с высокой вероятностью будет продлено как минимум до лета 2020 года, позволяет ценам держаться вблизи 60 долл./барр., но не уходить выше. Помимо сланцевого бума в США, в этом году поставки нефти увеличатся из Норвегии и Бразилии и, по оценкам Международного энергетического агентства, даже после расширения ОПЕК+ в минувшем декабре рынок будет в состоянии переизбытка, причем это еще без учета влияния коронавируса.

Текущие цены в недавнем прошлом заставили лидера нефтяного картеля, Саудовскую Аравию, пойти по примеру ОАЭ и создать свою стратегию по диверсификации экономики Vision 2030 (Видение 2030), напоминает Вячеслав Максименко. Стратегия предполагает развитие туризма, особенно среди тех, кто исповедует ислам, создание благоприятных условий для создания бизнеса, развитие альтернативной энергетики и оборонной отрасли.

В России в 2015 году, в период кризиса был создан Российский экспортный центр (РЭЦ), который был призван помочь российским компаниям осваивать новые рынки сбыта ненефтегазовой продукции. Началась перестройка экономики на новую модель, основанной на инвестициях. В том числе, появились известные всем нацпроекты, стала вестись работа по улучшению инвестиционного климата. Но темпы перемен были недостаточными, что могло стать одной из причин смены правительства.

Так, по итогам 2019 года рост несырьевого экспорта оказался ниже ожиданий, увеличившись, по оценкам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, всего на 2%: со 150 млрд до 152 млрд долларов против планируемых 7,4% и планки в 160 млрд долл. Это означает, что на фоне роста экономики на 1,3% за 2019 год структура экономики принципиальным образом не улучшилась. В то же время, по словам бывшего главы РЭЦ Андрея Слепнева, на общем фоне определенных успехов удалось достичь легкой промышленности, производству детских товаров и фармацевтике, пищевой и перерабатывающей отраслям, заключает аналитик.

В бюджетном отношении как страна — нефтяной экспортер Россия ведет себя более, чем осторожно со своим бюджетным правилом и установленной в нем «ценой отсечения» на уровне 42,4 доллара за баррель марки Urals в 2020 году. Исходя из этой условной цены живут бюджет и вся зависящая от него часть экономики. Но вечных резервов все равно не накопить, а превращение нефтяной экономики, каковой мы стали за 80-90-е годы XX века, в развитую оказалось сверхсложным делом. Прогноз МВФ обещает либо отсрочку краха, для тяготеющих к застою, еще на 15 лет, либо время для разгона для энергичных, как раз примерно в те несколько лет, что обозначены в нацпроектах.

Прогнозов конца нефтяной эры было, конечно, уже немало, но прежде их увязывали с исчерпанием нефти в недрах. Теперь речь идет о том, что она станет не так нужна, как сегодня, во что тоже трудно поверить. Однако МВФ, в отличие от большинства других прогнозистов, не просто предсказывает ситуацию, он из тех, кто на нее влияет.