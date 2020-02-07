У берегов Эстонии затонул российский траулер

Рыболовный траулер России затонул у берегов Эстонии в ночь на 7 февраля, передает пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны. Сообщается также, что семеро членов экипажа удалось спасти.

Служба получила сигнал бедствия по радио вместе с координатами 7 февраля 00.40 по московскому времени, севернее от полуострова Юминда, говорится в сообщении ДПП. Уточняется, что рулевое управление траулера вышло из строя и две секции наполнились водой.

«Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание», – говорится в сообщении эстонского департамента.

Спасательная операция была организована центром морской охраны Эстонии совместно с Финляндией. Также были разосланы сообщения о бедствии всем судам, находившимся поблизости. Первым на помощь к российскому судну прибыл танкер Либерии, моряки которого обнаружили в воде спасательный плот с российским экипажем. Людей подняли на борт. Двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу в Хельсинки. Еще пять россиян были направлены для проверки в таллинскую Северо-Эстонскую региональную больницу.