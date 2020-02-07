Учёные обнаружили белок, который поможет в борьбе с Паркинсоном и Альцгеймером

Учёные одного исследовательских Университетов США обнаружили так называемый молекулярный переключатель.

В ходе исследования «поведения» иммунный белковый комплекс, который управляет механизмом, отвечающим за хроническое воспаление в организме, учёные выделили белок, отключающий этот комплекса. У мышей, чей организм в силу генетических мутаций этот белок не продуцировал вовсе, в 2 года обнаружилось больше воспалений, чем у контрольной группы.

Кроме того, у грызунов выла выявлена более высокая резистентность к инсулину, что связано с метаболическим синдромом и диабетом, передаёт сайт Радио «Комсомольская правда».

По мнению учёных, это позволит в ближайшей перспективе разработать средства для лечения возрастных заболеваний, таких как болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также деменция, рассеянный склероз, раком и диабет.