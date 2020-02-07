В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

Специалисты Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора в целях защиты от коронавируса рекомендуют чаще мыть руки, заниматься умеренной физкультурой, проводить регулярную влажную уборку помещения. Также эксперты советуют в местах большого скопления людей использовать защитную маску и при необходимости использовать антисептические препараты. Для поддержания иммунитета необходимо составить сбалансированный рацион, а также высыпаться. Можно сделать прививку от гриппа. Рекомендации приводятся на официальном сайте Центра.

Специалисты уточнили, что наиболее подвержены вирусным заболеваниям дети до двух, пожилые люди, а также люди с сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом. В Роспотребнадзоре напоминают, что, как и любой вирус, коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.

Напомним, в конце декабря китайские власти поставили в известность ВОЗ о вспышке в стране неизвестной коронавирусной инфекции. В настоящий момент вирусологи работают над созданием вакцины против этого заболевания.