В России могут упростить получение гражданства

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства. В настоящее время идет работа над законопроектом по данной процедуре, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

Уточняется, что в этой связи предлагается отменить пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», подразумевающий в том числе отказ от имеющегося у граждан другого государства иного гражданства.

Изданию пояснили в кабмине, что разработка документа подходит к завершению, и он может быть внесен в Госдуму уже в феврале текущего года. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой подтвердил, что в Госдуме хотят «в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России».

Также из закона о гражданстве может исчезнуть требование о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет и необходимость подтверждения законного источника дохода.