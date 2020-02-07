Венгрия потребовала изменений в украинском законодательстве об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украине следует изменить закон «Об общем среднем образовании», который запрещает национальным меньшинствам получать образование на родном языке. «Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось», - сказал Сийярто.

Верховная Рада Украины 16 января приняла «Об общем среднем образовании», который разрешает образование только на украинском и крымско-татарскиом языках. На «языках Евросоюза» разрешается преподавать до 5 класса с постепенным увеличением, до 60%, украинского языка. На русском так же разрешается преподавать до 5 класса с постепенным увеличением, до 80%, украинского языка.