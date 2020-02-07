Зеленский санкционировал обыски на телеканале своего спонсора

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал проведенные Службой безопасности Украины обыски на телеканале «1+1», принадлежащем спонсору его предвыборной кампании Игорю Коломойскому. «К сожалению, обыск из-за того, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил», - заявил Зеленский. Речь идет об аудиозаписях, сделанных во время совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука и размещенных в интернете.

Ранее Зеленский потребовал от правоохранителей найти организаторов и исполнителей прослушки премьера. До президентских выборов 2019 года на канале «1+1» выходило несколько комедийных шоу, ведущим которых был Зеленский.