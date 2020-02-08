Эксперты назвали вакансии с зарплатой 800 тыс. рублей

Эксперты крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter назвали список вакансий с самой высокой зарплатой в нашей стране. Согласно их данным, на самую большую ежемесячную заработную плату может рассчитывать главный инженер нефтеперерабатывающего завода. Однако регион, где предлагает трудиться работодатель не указывается.

Точно такую же з/п обещают в Новосибирске гендиректору/CEO. От 500 тыс. руб. в месяц готовы платить советнику гендиректора по работе с банками в Москве. Также в российской столице высоко оценивают должности E-commerce-директора - от 400 тыс. до 1 млн руб. в месяц, пишет «Российская газета».

Очень приличную зарплату обещают в Екатеринбурге директору по производству – 400-650 тыс. руб. В Москве финансовый директор может устроиться на работу за зарплату в 400 тыс. руб., а на Чукотке — главный геолог за 400-450 тыс. руб.