Научный нацпроект: его пример другим наука

Национальный проект «Наука» не поднимет финансирование научных исследований и разработок до нужного уровня, подсчитали в Счетной палате, откуда с полгода, как из пулемета, расстреливают планы и дела теперь уже ушедшего правительства Медведева. Новый премьер собирался провести анализ нацпроектов до 20 февраля. Счетная палата теперь оказалась в положении, когда она не то, что критикует, а помогает новому правительству разобраться с наследием предыдущего.

Впрочем, некоторым министрам оно очень хорошо знакомо. И вряд ли на науку, в кавычках и без них, найдутся существенные дополнительные средства.

Аудиторы выяснили, что наша страна входит в число мировых научных лидеров, но только по одному показателю: числу ученых. В 2016 году количество российских исследователей составило 428,9 тысячи человек. Больше ученых, по данным Счетной палаты – только в Китае (почти 1,7 млн человек), США (1,4 млн человек) и Японии (665,6 тысячи человек).

Но у нас, видимо, считается, что хороший для государства ученый, это нищий ученый с оборудованием времен предыдущего застоя. «По удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34 месте. Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%)». Этим собственно и объясняется то, что взялась выяснить Счетная палата. А ее отчет называется: «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в РФ».

США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на исследования и разработки, по доле данных затрат в ВВП занимают соответственно 11 и 15 места (2,74% и 2,12%)», — говорится в отчете. Ну так у них ВВП самые большие в мире.

Но зато у нас есть нацпроект «Наука». Оказывается, это не повод для большой радости. «Даже в условиях достижения целевых параметров национального проекта "Наука" расходы России на науку увеличатся к 2024 году только до 1,2% ВВП», — сообщают аудиторы.

Они приводят выкладки ВЭБа: предусмотренные сейчас расходы на НИОКР смогут обеспечить прибавку к ВВП не более, чем на 0,15% в ближайшие 10–15 лет. «Что не соответствует задаче перехода к преимущественно инновационной модели развития», — резонно замечают авторы доклада.

Аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов указывает, что нацпроект в 2019 году вошел в тройку исполненных более, чем на 90%: у него 99,1% исполнения, или 37,9 млрд рублей.

Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал напоминает, что на нацпроект с 2019 по 2024 год выделено 333,2 млрд рублей, а целом вложения России в НИОКР строятся на основе Стратегии научно-технологического развития до 2035 года, предполагающей рост финансирования на 50%. Это увязано со стратегической целью войти в пятерку ведущих стран мира в научной сфере.

Но, очевидно, такой рост финасирования намечен не на ближайшее время (1,1% ВВП и 1,2% в 2024 году отличаются не на 50%), да и его будет мало. При нашем небольшом ВВП полтора с небольшим процента расходов на науку как-то не соответствуют грандиозности целей.

Павел Сигал обращает также внимание на статистику, согласно которой число ученых у нас уменьшается. Действительно, по данным на 15.08.2019 года о «Среднегодовой численности занятых ы России по видам экономической деятельности», число участников деятельности «профессиональной, научной и технической» сократилось по пункту «из них научные исследования и разработки» с 902,4 тыс. чел. в 2017 году до 887,7 тыс. чел. в 2018 году (тут учтены, вместе с учеными, также техники, вспомогательный персонал и прочий персонал).

А вообще численность занятых в науке, согласно тому же отчету, сокращается с 1993 года. Между тем наука, эта не та сфера, где с сокращением численности «персонала» автоматически растет производительность труда. Хотя с бухгалтерской точки зрения, если из двоих, Эйнштейна и Бора, одного сократить, эффективность вырастет. Но с такой тенденцией уменьшения числа ученых, мы рискуем потерять и единственную имеющуюся сегодня позицию в числе лидеров.

Счетная палата не только анализирует, но и предлагает. В том числе: упорядочить правовую базу (у нас в законодательстве, оказывается, не закреплена система господдержки науки. соотносить распределение бюджетных средств на НИОКР с результативностью научных институтов, для чего создать систему мониторинга, увеличить господдержку развития научной инфраструктуры и повысить зарплаты исследователей.

По поводу предложенного мониторинга результативности РБК приводит слова вице-президента РАН Алексея Хохлова: «Мониторинга у нас хватает». Что касается господдержки и зарплат, что ж, значит, в Счетной палате считают, что источники для этого есть.