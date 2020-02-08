Прогноз погоды на 7 дней: погода сделает очередной разворот

Минувшая ночь стала самой холодной в этом зимнем сезоне сразу для нескольких регионов страны. В ночь на субботу, 8 февраля, в Центральной России воздух остывал до минус 19. Днём градусники показывали минус 5−10. Но, как предупреждают синоптики, уже к вечеру воскресенья температура начнёт стремительно повышаться.

А за окном то дождь, то снег

В начале же следующей недели, по прогнозу метеорологов, почти на всей Русской равнине будет пасмурно, слякотно и сыро – ожидаются то дождь, то снег, а температура воздуха в Центральной России будет держаться в диапазоне от нуля до плюс 3.

При этом резко начнёт меняться атмосферное давление. Если сегодня оно выросло до 753 мм рт. ст., то в понедельник составит 733 мм рт. ст., во вторник – 728 мм рт. ст. Таким образом, россиян в очередной раз ждёт температурная и барическая пила. Такая нестабильная погодная обстановка негативно отразится на метеозависимых людях. Однако если соблюдать нехитрые рекомендации, то можно сгладить последствия необычных погодных условий. В первую очередь медики советуют не перегружать свой организм лишними нагрузками, так как он уже испытывает серьёзные трудности. Кроме того, мри перепадах температур и атмосферного давления необходимо правильно питаться. Есть лучше только лёгкую пищу. А ещё надо полностью отказаться употребления алкоголя.

Погода на 7 дней в Москве. Точный прогноз синоптиков

Зима-2019/2020 не балует жителей Центра Европейской России традиционными для этого времени года трескучими морозами. Напротив, в декабре и январе почти в ежедневном режиме падали многолетние температурные максимумы. Тем непривычнее стало резкое похолодание, которое наблюдалось в Москве в последние несколько дней.

Минувшая же ночь в столичном регионе и вовсе стала самой холодной за нынешнюю зиму. По данным метеорологов, в холодном антициклоническом фронте при почти ясном небе рано утром воздух в черте города остывал до минус 13-15, в Подмосковье столбики термометров опускались до минус 20. Самым холодным местом в Подмосковье оказался город Клин, где минимальная температура составила минус 20,3.

Однако, по прогнозу синоптиков, крепкие морозы в Москве и области не задержатся. В воскресенье, 9 февраля атлантический тёплый циклонический фронт начнёт теснить за пределы региона арктические холодные воздушные массы. Поэтому морозы в Москве уже предстоящей ночью начнут ослабевать, минимальная температура воздуха составит всего минус 5-8. Завтра днём будет ещё теплее – от минус 1 до нуля градусов. При этом атмосферное давление в воскресенье будет ещё высоким, поэтому осадков не ожидается.

В понедельник, 10 февраля атмосферное давление начнёт стремительно снижаться, а столбики термометров подниматься. В период с 10 по 12 февраля при низком атмосферном давлении погодные градусники будут показывать плюс 1-3 днём и около нуля ночью. С четверга, 13 февраля барическая пила заработает с новой силой – давление с 730 мм рт. ст. начнёт повышаться и к следующим выходным остановится на отметке 753 мм. рт. ст. При этом температурный фон все эти дни будет стабильным – от минус 1 до плюс 3 в светлое время суток и от минус 1 до плюс 1 – ночью.

Прогноз погоды на 7 дней в Крыму

После мощного похолодания, которое пришло в Крым, где сегодня столбики термометров опускались до минус 7, уже вечером в понедельник, станет значительно теплее. Так, в Ялте и Евпатории, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 2-4, днём во вторник, плюс 6-7, а в период со среды до воскресенья плюс 7-9. Однако назвать комфортной погоду на предстоящей недели местные жители и многочисленные туристы вряд ли смогут – начиная со вторник, 11 февраля на всей территории полуострова зарядят дожди, которые с разной силой интенсивности будут идти до воскресенья, 16 февраля.

Погода на неделю в Краснодарском крае

Смена климатической обстановки с минуса на плюс ожидается и на черноморских курортах Краснодарского края. Так, по прогнозу синоптиков, в Сочи в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 5. Завтра днём ожидается около нуля. В понедельник, 10 февраля воздух прогреется до плюс 4-5, во вторник, 11 февраля до плюс 7.

В период с 12 по 14 февраля почти на всех прибрежных курортах Кубани усилится ветер, набегут тучи, пойдёт дождь, а температурный фон стабилизируется на отметке 6 градусах выше нуля. В субботу, 15 февраля и воскресенье, 16 февраля осадки прекратятся, вновь выглянет солнце, а столбики термометров поднимутся до плюс 8-9.