Россия и Белоруссия договорились по газу и нефти

Россия и Белоруссия по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась накануне в Сочи, договорились об условиях поставки нефти и газа.

По словам Дмитрия Козака – заместителя главы администрации президента РФ – стороны приняли решение, что поставки российского «чёрного золота» в Белоруссию будут осуществляться на прежней коммерческой основе. Он также пояснил, что Белоруссия просила предоставить ей скидку на нефть. Но для этого, по словам Козака, России пришлось бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка.

Экспорт «голубого топлива» из РФ в Белоруссия сохранился на условиях прошлого года. Одакно эта договорённость будут действовать только до конца 2020 года, передаёт РИА Новости.

Напомним, в 2019 году российский газ продавался Белоруссии по 127 долл. за 1 тысячу кубов.