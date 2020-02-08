Зеленский попросил Папу Римского о помощи

Глава украинского государства Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где у него состоялась встреча с папой Римским Франциском.

В ходе беседы с понтификом президент «самостийной» попросил папу о помощи в освобождении пленных украинских военнослужащих в Донбассе, передаёт «Газета.Ru».

Позже в своём микроболе в Twitter он написал, что папа Римский пообещал сделать всё возможное для достижения мира и гармонии во всем мире, в том числе и в Донбассе. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что он «вдохновлен разговором с папой о мире в Украине».