Что еще стоит изменить в политическом законодательстве

Новые предложения в Конституцию

Владимир Путин внезапно изменил политический ландшафт страны. Ещё в начале года прогнозисты вяло анонсировали инерционный сценарий выборов 2021-ого года и в целом консервативный вариант транзита. «Принято решение медленно и без риска доползти до 2024 года», — жаловалась публика, а нацпроекты стоят, бедность растёт, народ готов хвататься за вилы! И вдруг неожиданно в социальном Послании мы услышали предложения радикальных институциональных изменений. В перспективе они могут серьёзно демократизировать партийно-политическую систему.

Предложения президента уже рассматривает парламент и прорабатывает специальная группа. Нас ожидает всенародное голосование. При этом Владимир Путин обратился к согражданам: мол, предлагайте свои решения. Может и вообще не в Конституцию, но в дополнение к инициативам, изложенным в Послании.

Не так давно несколько десятков крупнейших российских экспертов, политологов, политиков, политтехнологов приняли участие в исследовании по редизайну партийно-политической системы страны. И одним из пунктов в опросе значились как раз институциональные изменения, которые способны взбодрить привычный и застаревший партийный ландшафт.

Что делать с нынешней вялой и бессодержательной партийной системой? Как привлечь в партии действительно ярких, умных лидеров и вычистить из них иждивенцев и робких марионеток? И наконец: как вернуть партиям не технически накрученные проценты, а реальное доверие граждан, снять с процедуры «голосования» прилипшую к ней тоскливую бюрократическую ритуальность?

Правительство под контроль партий

Предложение усилить роль и вес партий, а также конкуренцию внутри партийной системы за счет наделения политических движений возможностями определять кандидатуру премьер-министра или членов правительства звучало и раньше. Но особого энтузиазма у политологов не вызывал – скорее, в этот вариант просто никто не верил. Кое-кто ещё предлагал поставить фигуру премьера в зависимость от партийного мнения. А идея согласовывать министров казалась странной. И тем более недоумевали эксперты, если речь заходила о коалиционных правительствах.

Напомним, что лозунг о необходимости партизации власти и правительства был актуален в начале 2000-х и даже рассматривался Путиным в качестве возможной цели. Тогда президент посчитал, что партийная система к такой ответственности не готова. «В том сценарии стало очевидно, партизация принесет во власть не новую дисциплину и новую ответственность, а раскол и паралич, принесет снижение политического качества государства, а не его повышение», — рассказывал один политолог. Напоминая, что в 2009 году уже были внесены поправки, которые ввели обязательный отчет правительства перед Государственной Думой. Плюс аналогичная процедура была создана в регионах (речь об отчете губернаторов перед Заксобраниями).

Другой эксперт предлагал альтернативный кабинет министров, который бы формировала оппозиция и представляла президенту при неудовлетворительной работе правительства. Помимо прочего, это усилило бы ответственность конкретных чиновников за свою работу и внутрисистемную партийную конкуренцию. Также было высказано предложение внедрить прежнюю модель Японии, в которой доминировала правящая партия, однако избирательное законодательство давала возможность выбирать премьера не от партии, а от фракции. Это стимулировало внутрипартийную конкуренцию. И давало возможность менять курс развития страны при сохранении стабильности системы. Избиратель видел перемены и понимал вес своего голоса.

Главный вопрос, который объединяет и сторонников, и критиков данных идей: готовность нынешней партийной системы к участию в госуправлении с точки зрения кадрового содержания и экспертного наполнения. Первые считают, что к усилению парламентской модели можно двигаться постепенно, апробируя ее, скажем, на региональном уровне. Вторые убеждены, что российские партии в нынешнем виде не готовы к тому, чтобы определять федеральную политику и делегировать своих представителей в исполнительную власть.

Другие предложения

Вообще исследование показало очевидный консенсус: при любых институциональных изменениях необходимо ослаблять регулирование избирательной системы, прежде всего, в региональном поле. И конечно «освобождать» федеральные партии из-под влияния регуляторов из администрации президента.

Отмена муниципального фильтра — ещё один консенсус экспертов в нашем исследовании. Муниципальный фильтр искусственно ограничивает конкуренцию. Многие предлагают идею, чтобы один муниципальный депутат имел право ставить подпись не только за одного кандидата.

Выборы глав крупных муниципалитетов и городов. При этом рекомендуется сделать процедуру регистрации кандидатов на выборы менее жесткой. Отдельно выделяется необходимость вернуть выборную систему мэров и сделать менее жестким муниципальный фильтр на выборах губернаторов.

Расширение полномочий муниципальных депутатов, что усилит политическую конкуренцию на местах. На сегодняшний день муниципальные депутаты имеют достаточно ограниченный круг полномочий, голосуют только за бюджет и распределение рекламных мест. Многие полномочия с муниципального уровня уходят на региональный. По мнению некоторых экспертов, муниципалитеты должны получать больше денег из регионального бюджета, для того чтобы суметь реализовывать свои решения. Есть предложение создать некую консалтинговую структуру, которая будет консультировать муниципалитеты по вопросу реализации их полномочий и максимального использования тех денег, которые у них есть. Эксперты сходятся во мнении, что на муниципальном уровне существует колоссальный пробел в кадровом составе и отмечают отсутствие там ярких лидеров.

Также прозвучали следующие предложения:

- добиться ликвидации партий-спойлеров и карликовых партий, чтобы подтолкнуть людей к созданию крупных и влиятельных партий, повысить верхнюю планку по числу членов партии. То есть вернуться к ситуации до 2012 года, когда по факту партиям было поставлено условие — либо вы объединяетесь, либо вы исчезаете;

- повысить планку максимального размера избирательного фонда кандидатов, чтобы вывести из тени деньги, которые и так тратятся на кампании;

- снизить проходной барьер в региональные парламенты до 3%, чтобы дать дополнительные возможности маленьким партиям;

- выборность верхней палаты парламента поспособствовала бы укреплению политической избирательной системы;

- не менять каждый цикл избирательное законодательство для обеспечения наиболее комфортных условий «Единой России»;

- снизить минимальный возраст для участия в выборах до 16 лет.

Новые СМИ

Состояние деградации, в котором находится современное медийное поле, естественно переносится и на состояние партийно-политической системы: главный медиум между партией и избирателем оказался под таким тотальным контролем, что уже не вызывает у вдумчивых граждан ничего, кроме усталого безразличия. «В широком смысле система медиа скорее служит погашению и перенаправлению внимания, чем трансляции этих интересов внутрь политической системы, — замечет один из экспертов. — Очевидно, что это является элементом дизайна этой системы, тех людей, которые ее контролируют. В общем, СМИ поддерживают эту относительную слабость политических партий, которые в том числе слабы и потому, что не транслируют интересы».

Именно поэтому редизайн представительного органа власти невозможен без обеспечения независимости СМИ и одного из фундаментальных прав человека, без которого любые проекты трансформации партийной системы так и останутся жалкой декларацией о намерениях — права на свободу слова.

Правда, тут же возникает болезненный вопрос финансирования, относительно которого предлагается заблокировать бюджетные поступления и переориентировать медиарынок на прямое спонсорство из партийной казны. А вот о том, чтобы хотя бы облегчить существующую в нашей стране налоговую нагрузку на СМИ, почти никто из экспертов не сказал, а ведь именно она зачастую и толкает редакции в объятия внешних спонсоров и тем самым автоматически ставит крест на их независимости.

Среди прочего прозвучали предложения перенять сложившуюся в англосаксонском медиарынке модель, в рамках которой различные СМИ представляют разные идеологические направления, утвердившиеся в общественном пространстве. Такая модель могла бы напрямую привести к созданию ряда редакций, работающих на партию, и тем самым только усилив и углубив политическую конкуренцию между ними.

«СМИ должны быть структурированы, причем объективно структурированы, — считает один из экспертов отчета. — У каждой̆ партии должны быть свои СМИ. Условно говоря, в США есть Fox, который̆ с республиканцами и есть CNN, который̆ за демократов и это нормально». В конце концов, именно такое организация работы СМИ укладывается в известную логику «Пусть расцветают сто цветов», столь востребованную в нынешних условиях всеобщего идеологического унисона, который отчасти и парализует возможности партийной системы. Рассечение партийного монолита невозможно без грамотно выстроенной информационной конкуренции.

Правда, усиливающиеся «новые медиа» уже размывает этот монолит, однако до сих пор они в большей степени распространяют не экспертную аналитику, а сконструированные кем-то «слухи». А это означает, что партии уже сейчас должны осваивать механизмы работы новых медиа, блокируя легковесную повестку глубиной аналитики и непосредственной коммуникацией с потенциальным избирателем.