Подкаст 6-й недели. Оскар 2020: «1917», «Джокер» или «Однажды в Голливуде»

Airbus пообещала избавиться от всепроникающей коррупции Европейский авиастроительный гигант откупился от следственных органов США, Великобритании и Франции пообещав выплатить им почти 3,62 млрд евро и помочь наказать всех коррупционеров и их подельников, уличенных в многомиллионных взятках. Впрочем, последний пункт является не более чем декларацией: ни одна страна, кроме США и Великобритании, не торопится возбуждать соответствующие уголовные дела
«МиГ» остался в прошлом Кадровые назначения в фирме Сухого и ее слияние с РСК «МиГ» в единую структуру неизбежно приведут к исчезновению как самой микояновской корпорации, так и знаменитых истребителей известной на весь мир марки
Рубль: без паники После череды панических продаж на российский рынок возвращаются покупатели – как госдолга, так и рубля
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше