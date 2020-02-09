Прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали о новых сюрпризах погоды

Погода продолжит преподносить сюрпризы жителям Русской равнины. Установившаяся в большинстве российских регионов холодная климатическая обстановка, по прогнозу синоптиков, в очередной раз сменится аномальной оттепелью. При этом на севере страны ожидается обратная ситуация – здесь плюсовой температурный фон поменяется на минусовый.

Прогноз погоды в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

Новые сюрпризы приготовила погода на предстоящей неделе жителям Москвы и гостям российской столицы. По прогнозу синоптиков, в регион вернётся аномальное тепло. При этом в черте города и в области ожидается пасмурная погода со смешанными осадками. Кроме того, будет ветрено, а температурный фон будет колебаться в районе нулевой отметки.

В понедельник, 10 февраля будет облачно, в дневные часы из-за плотных кучевых облаков наконец-то выглянет солнце, а воздух прогреется до плюс 1-2. Осадки не ожидаются. Зато, по прогнозу синоптиков, усилится ветер, порывы которого местами будут достигать 15-17 метров в секунду.

11-12 февраля при пониженном атмосферном давлении градусники покажут плюс 1-3 днём и около нуля ночью. С четверга, 13 февраля барическая пила заработает с новой силой – давление с 730 мм рт. ст. начнёт повышаться и к следующим выходным остановится на отметке 753 мм. рт. ст. При этом температура все эти дни будет стабильной – от минус 1 до плюс 3 в светлое время суток и от минус 1 до плюс 1 – ночью, что на 5-8 градусов выше климатической нормы.

Погода на неделю в Крыму. Прогноз синоптиков

После морозных выходных, когда погодные градусники показывали в Крыму минус 5-8, на следующей неделе на полуострове вновь станет тепло.

Например, в Ялте, по прогнозу синоптиков, уже во вторник, 11 февраля воздух прогреется до плюс 8-10. Ещё теплее будет в Евпатории и Саках – здесь метеорологи обещают плюс 9-11. Холоднее, по прогнозу синоптиков, будут в Бахчисарае (плюс 6-7) и в Керчи (плюс 5).

При этом в период со среды до воскресенья температура почти на всей территории Крыма стабилизируется на в диапазоне плюс 5-8. Однако назвать комфортной погоду можно будет с большой погодой, так как начиная со вторник, 11 февраля на полуострове зарядят дожди, которые с разной силой интенсивности будут идти, как минимум до субботы, 15 февраля.

Погода на 7 дней в Красноярском крае

Так, аномально тёплая погода пока держится в Красноярском крае. Сегодня здесь почти весь день шёл дождь, а воздух прогревался до плюс 5-6, что в этом регионе в феврале почти никогда не бывает – согласно многолетним наблюдениям за погодой, для Красноярска в конце первой декаде последнего месяца календарной зимы нормальной считается температура минус 12-13.

По прогнозу синоптиков, в начале предстоящей недели погодная обстановка в крае вернётся к привычным для этого времени температурным показателям. И если в понедельник, 10 февраля будет ещё плюс 1, то уже в ночь во вторник подморозит до минус 16. Днём во вторник также будет холодно – минус 10-11. Такая погода сохранится до конца рабочей недели. При этом ни порывистого ветра, ни сильных осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на 7 дней на курортах Кубани

В ближайшие 7 дней, по прогнозу синоптиков, существенно поменяется погода на морских курортах Кубани. Так, в Сочи в течение всей недели наблюдалась нестабильная дождливая погода. При этом метеорологи предупреждали местных жителей и туристов о возможных происшествиях из-за налипания мокрого снега в горной и предгорной части, сильного ветра, гололедицы, подъёма уровня воды в реках. В выходные осадки прекратились и сменились холодами. В частности, сегодня первой половине дня в прибрежной зоне города-курорта Сочи ударили настоящие зимние морозы – температурный фон местами достигал минус 11 градусов.

Но уже в понедельник, 10 февраля столбики термометров поднимутся до плюс 3-4, во вторник, 11 февраля – до плюс 7. В среду, 12 февраля и в четверг, 13 февраля почти на всех прибрежных курортах Кубани усилится ветер и пойдёт дождь, а температура стабилизируется на отметке плюс 6-7. В пятницу, 14 февраля осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 11. Таким образом, менее чем за неделю температурный фон здесь поменяется на 22 градуса.