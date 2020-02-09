Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Москва считает, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице дипмиссии РФ в Facebook

Согласно информации российского посольства в Норвегии, на Шпицбергене накопились серьёзные проблемы. Также отмечается, что вопросы РФ к норвежской стороне носят практический характер, поэтому их необходимо решать. При этом подчеркивается, что наша страна не оспаривают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Однако поясняется, что архипелаг был передан Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, когда эта земля не являлась «исконно норвежской территорией».

Кроме того, поясняется, что Осло незаконно выдаёт лицензии на разработку нефтегазовых ресурсов участков, которые расположены в пределах действия договора. Это приводит к тому, что компании из России не могут подавать свои заявки на их разработку. В этой связи посольство РФ предлагает Норвегии обсудить проблемы, связанные с незаконной разработкой континентального шельфа архипелага Шпицберген.

«Мы уверены, что любые вопросы можно решить путём переговоров и консультаций. И данный вопрос не является исключением», – говорится в заявлении дипмиссии РФ.