Турецкая бронетехника вошла в сирийский Идлиб

Колонна турецкой бронетехники пересекла границу с Сирией и вошла в Идлиб. По данным телеканала Sky News Arabia, в составе колонны бронемашины, танки и другой военный транспорт. При этом не уточняется, сколько единиц техники всего вошло в Идлиб.

По словам, главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, военная техника направляется в Идлиб для укрепления наблюдательных постов армии Турции.

В свою очередь телеканал Al Mayadeen утверждает, что находящиеся на территории Идлиба и Алеппо боевики сирийской оппозиции в спешном порядке перевозит свои семьи в район города Африн, расположенный около турецкой границы.

Всё это говорит о том, что Турция недовольная продвижением сирийской армии в южных районах провинции, готовится к тому, чтобы вытеснить правительственные войска из Идлиба и Алеппо, отдав полностью их под контроль вооружённой оппозиции.