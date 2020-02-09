В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского государства – раскрыл подробности переговоров президентов РФ и Белоруссии, которые прошли накануне в Сочи. По словам представителя Кремля, встреча лидеров двух стран состояла из нескольких в несколько этапов, передаёт РИА Новости.

«Первый этап – это беседа Путина и Лукашенко с глазу на глаз, – рассказал Песков. – Второй этап переговоров состоялся уже вечером после того, как в Сочи в полном составе прибыла российская делегация».

При этом он пояснил, что для обсуждения некоторых важных вопросов необходимо было экспертное мнение, специальные расчёты.

«Поэтому на третьем этапе к переговорам подключились эксперты, руководитель различных отраслей, министры. Эта нормальная практика, когда президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Россия и Белоруссия по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи, договорились об условиях поставки нефти и газа.

По словам Дмитрия Козака – заместителя главы администрации президента РФ – стороны приняли решение, что поставки российского «чёрного золота» в Белоруссию будут осуществляться на прежней коммерческой основе. Он также пояснил, что Белоруссия просила предоставить ей скидку на нефть. Но для этого, по словам Козака, России пришлось бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка.

Экспорт «голубого топлива» из РФ в Белоруссия сохранился на условиях прошлого года. Однако эта договорённость будут действовать только до конца 2020 года.