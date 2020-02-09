В Счётной палате рассказали о влиянии коронавируса на российскую экономику

Эпидемия смертельного коронавируса, который продолжает бушевать в Китае, негативно скажется на мировой и российской экономике.

Соответствующие заявление сделали в Счётной палате РФ. При этом в ведомстве отмечают, что вспышка этого вируса приведёт к снижению торгового оборота между Москвой и Пекином, передаёт ТАСС.

Кроме того, в заявлении Счётной палаты отмечается, что коронавирус уже привёл к замедлению китайской и мировой экономики. А это в свою очередь из-за снижения котировок на «чёрное золото» и спроса на энергоносители крайне отрицательно сказывается на нашей стране.

При этом, как заключили в ведомстве, о масштабах экономических потерь можно будут говорить, когда человечеству удастся победить эту смертельную эпидемию.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф оценил возможное влияние смертельного коронавируса на российскую экономику и банковский сектор страны. По его мнению, экономика РФ может пострадать, так как Поднебесная является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира.

Напомним, в конце декабря КНР поставила в известность ВОЗ о распространении в стране неизвестной коронавирусной инфекции. В стране введены чрезвычайные меры. Многие страны, в том числе и Россия, уже эвакуировали своих граждан из Китая. По последним данным число заболевших новым типом коронавируса составляет более 37 тыс. человек, из них 811 скончались.