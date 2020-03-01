3 малоизвестных факта о ПВХ-профиле

ПВХ-профиль принято считать новомодным изобретением. Широким массам наших соотечественников он знаком лет 25-30. И мало кто знает, что этому материалу почти два века! Какие еще тайны скрываются в этом, на первый взгляд, ничем не примечательном изделии?

ПВХ изобрели случайно

Поливинилхлорид или ПВХ был впервые получен в 1835 году французским химиком Анри Виктором Реньо. Химик проводил опыты с винилхлоридом и оставил на подоконнике пробирку с этим веществом. Через несколько дней в пробирке образовался белый порошок. Изобретатель не смог ни в чем его растворить или получить какой-либо иной реакции и прекратил с ним заниматься. От случайно полученного вещества осталась только запись в журнале ученого.

Но поливинилхлод все-таки должен был появиться на свет! В 1912 году, так же случайно, белый порошок образовался в пробирке другого ученого – немецкого химика Фрица Клатте. Он, в отличие от Реньо, понял, что родилось в результате эксперимента, и запатентовал свое изобретение. Именно ему мы обязаны появлением на свет основной составляющей многих вещей, без которых сегодня не обходимся ни одного дня, в том числе и профиля для пластиковых окон.

Первый ПВХ-профиль был….металлическим!

Идея использовать поливинилхлорид для изготовления оконных профилей волновала многих инженеров начала 20го века. Но первые попытки сконструировать жесткую конструкцию с грохотом провалились, оконные рамы не выдерживали никаких нагрузок. Идею использовать недорогой материал пришлось немного отложить.

Вторая волна истории пластиковых окон связана с инженером Хансом Паше. Они предложил в качестве оконной рамы металлический каркас, обернутый мягким полимером. И хотя изобретение так же не прижилось в жизни, сегодня мы видим нечто похожее – внутри пластикового профиля для большей жесткости устанавливается металлическое армирование.

А первый профиль из привычного сегодня модифицированного твердого поливинилхлорида был выпущен в 1954 году. Далее история его эволюции связана с поиском новых рецептур для получения более белого цвета, повышения жесткости и увеличения срока службы.

ПВХ-профиль для окон более экологичен, чем деревянный

Да, на первый взгляд это сомнительное утверждение. Но, если беспристрастно рассмотреть вопрос, то получается:

Для производства ПВХ-профиля не срубили ни одного дерева

ПВХ-профиль можно полностью переработать и подарить ему вторую и даже третью жизнь. Разумеется, это требует ответственного отношения к отходам.

Срок службы современного ПВХ-профиля составляет минимум 40 лет. А с учетом вторичной переработки (до пяти раз), одно и то же условное количество поливинилхлорида может служить не менее 200 лет!

Энергозатраты на изготовление ПВХ-профиля и его переработку в разы меньше, чем для деревянных окон.

Современный профиль для деревянных окон содержит минимум два слоя клея, несколько слоев защитных пропиток и краски, так что его весьма условно можно назвать натуральным материалом.

Развитие промышленности невозможно остановить. И может быть совсем скоро новые изобретатели предложат нам в качестве профиля для окон что-то совсем необыкновенное!