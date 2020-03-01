Идеальная улыбка за один день

В результате у людей возникают не только физиологические, но имеющие ничуть не меньшую важность психологические проблемы. Чтобы решить их, стоматологические клиники Москвы готовы предложить своим пациентам современные методы имплантации зубов.
Отсутствие зубов является намного более серьезной проблемой, чем представляется на первый взгляд. Оно приводит к следующим последствиям:
Чем раньше начать решение проблемы нехватки зубов, тем меньше сил, времени и денег понадобится для этого. Оптимальный срок восстановления зубов – не позднее шести месяцев после того, как они выпали или были удалены. В случае затягивания этого процесса может понадобиться проведение дополнительных операций, к примеру, пластика костей или десны, что приведет к удорожанию лечебных процедур в несколько раз.
Для восстановления зубов используются разные методы. К примеру, при помощи установки съемных протезов или несъемных мостовидных протезов с опорой на свои зубы. Однако у этих способов есть масса недостатков. Многие пациенты, носящие съемные протезы, сообщают об их плохой фиксации, утрате вкусовых ощущений, ухудшении дикции, сложностях с разжевыванием твердых продуктов. Более эффективным методом является имплантация, состоящая в восстановлении целостности ряда зубов при помощи несъемных конструкций на имплантатах. Коронки на имплантатах не создают дискомфортных ощущений, имеют естественный внешний вид и обеспечивают максимальное удобство для пациента. Но и этот метод не лишен определенных недостатков. Так, имплантация зубов противопоказана при атрофии десны, недостатке костной ткани в челюсти, сахарном диабете. Современная стоматология способна решить и эту проблему, восстановив сразу весь ряд зубов. Данная задача решается при помощи продвинутой технологии под названием All-on-4, что в переводе с английского языка означает «все на четырех имплантатах». Данный протокол подходит пациентам со значительным числом зубов, которые разрушены, стерты или шатаются.
Методика «все на четырех» обладает следующими достоинствами:
На полное восстановление улыбки уходит не больше двадцати четырех часов. Вся процедура состоит из такой последовательности действий: сначала стоматолог готовит программу реконструкции ряда и рекомендует требуемое число имплантатов зубов. Для достижения желаемого результата нужны внимательный осмотр пациента, компьютерная томография, фотографическая диагностика, в случае необходимости – сдача анализов. С помощью объемных снимков составляется полная картина текущего состояния костей в районе имплантации.
На второй стадии производится снятие слепка, на основе которого с использованием высокоточного оборудования делают протез. В случае необходимости выполняется удаление некоторых зубов, более не обладающих требуемой надежностью. В конце устанавливают четыре имплантата и сразу же на них закрепляют протез. Пациент получает возможность говорить, жевать и улыбаться без всякого стеснения.
Для достижения максимально естественного вида выполняется авторская реставрация. Стоматологи придают коронкам такой внешний вид, что они становятся неотличимыми от настоящих зубов даже для специалистов.
Протезирование с использованием технологии «все на четырех имплантатах» выгодно с точки зрения соотношения стоимость/качество. Цена этих услуг в каждом случае определяется в индивидуальном порядке. Она в несколько раз ниже, чем при использовании обычной методики установки имплантатов пациентам, у которых совершенно нет зубов.