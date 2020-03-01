Идеальная улыбка за один день

В результате у людей возникают не только физиологические, но имеющие ничуть не меньшую важность психологические проблемы. Чтобы решить их, стоматологические клиники Москвы готовы предложить своим пациентам современные методы имплантации зубов.

Основные доводы в пользу протезирования зубов

Отсутствие зубов является намного более серьезной проблемой, чем представляется на первый взгляд. Оно приводит к следующим последствиям:

Неуверенность в себе из-за ощущения физической неполноценности влечет проблемы в профессиональной деятельности и личной жизни.

Черты лица становятся асимметричными, щеки обвисают, возникновение морщин ускоряется.

Беззубый человек реже улыбается, вследствие чего утрачивает способность испытывать счастье – таковы законы психологии.

Зубы, расположенные по соседству с потерянным зубом, становятся подвижными и наклоняются в его сторону, пытаясь занять свободное место. Весь зубной ряд может сместиться даже из-за одного пробела.

Сохранившиеся зубы подвергаются более высокой нагрузке и вследствие этого разрушаются быстрее.

Возникающие трудности с пережевыванием еды зачастую ведут к несварению желудка.

В результате прикусывания языка и внутренней поверхности щек образуются микротравмы.

Чем раньше начать решение проблемы нехватки зубов, тем меньше сил, времени и денег понадобится для этого. Оптимальный срок восстановления зубов – не позднее шести месяцев после того, как они выпали или были удалены. В случае затягивания этого процесса может понадобиться проведение дополнительных операций, к примеру, пластика костей или десны, что приведет к удорожанию лечебных процедур в несколько раз.

Основные сведения о методике All-on-4 и ее преимущества перед съемным протезированием

Для восстановления зубов используются разные методы. К примеру, при помощи установки съемных протезов или несъемных мостовидных протезов с опорой на свои зубы. Однако у этих способов есть масса недостатков. Многие пациенты, носящие съемные протезы, сообщают об их плохой фиксации, утрате вкусовых ощущений, ухудшении дикции, сложностях с разжевыванием твердых продуктов. Более эффективным методом является имплантация, состоящая в восстановлении целостности ряда зубов при помощи несъемных конструкций на имплантатах. Коронки на имплантатах не создают дискомфортных ощущений, имеют естественный внешний вид и обеспечивают максимальное удобство для пациента. Но и этот метод не лишен определенных недостатков. Так, имплантация зубов противопоказана при атрофии десны, недостатке костной ткани в челюсти, сахарном диабете. Современная стоматология способна решить и эту проблему, восстановив сразу весь ряд зубов. Данная задача решается при помощи продвинутой технологии под названием All-on-4, что в переводе с английского языка означает «все на четырех имплантатах». Данный протокол подходит пациентам со значительным числом зубов, которые разрушены, стерты или шатаются.

Методика «все на четырех» обладает следующими достоинствами:

Отсутствует необходимость ожидать приживления имплантатов в течение трех-шести месяцев.

Привлекательная и совершенно натуральная улыбка возвращается пациенту в день проведения операции.

Масштаб хирургического вмешательства при проведении данной процедуры в три раза меньше по сравнению с обычной имплантацией.

На полное восстановление улыбки уходит не больше двадцати четырех часов. Вся процедура состоит из такой последовательности действий: сначала стоматолог готовит программу реконструкции ряда и рекомендует требуемое число имплантатов зубов. Для достижения желаемого результата нужны внимательный осмотр пациента, компьютерная томография, фотографическая диагностика, в случае необходимости – сдача анализов. С помощью объемных снимков составляется полная картина текущего состояния костей в районе имплантации.

На второй стадии производится снятие слепка, на основе которого с использованием высокоточного оборудования делают протез. В случае необходимости выполняется удаление некоторых зубов, более не обладающих требуемой надежностью. В конце устанавливают четыре имплантата и сразу же на них закрепляют протез. Пациент получает возможность говорить, жевать и улыбаться без всякого стеснения.

Для достижения максимально естественного вида выполняется авторская реставрация. Стоматологи придают коронкам такой внешний вид, что они становятся неотличимыми от настоящих зубов даже для специалистов.

Протезирование с использованием технологии «все на четырех имплантатах» выгодно с точки зрения соотношения стоимость/качество. Цена этих услуг в каждом случае определяется в индивидуальном порядке. Она в несколько раз ниже, чем при использовании обычной методики установки имплантатов пациентам, у которых совершенно нет зубов.