Маммографы: критерии выбора оборудования

С помощью рентгеновских снимков создается четкая клиническая картина, производится визуализация мельчайших изменений в тканях, диагностируются сложные формы опухолей, которые нельзя выявить при поверхностном осмотре груди. Чтобы приобрести наиболее подходящую модель маммографа, нужно определиться с условиями использования данного медицинского оборудования и местом его размещения, а затем принимать решение о выборе на основании ряда важнейших критериев, приведенных ниже. При этом надо понимать принципы функционирования маммографического комплекса, иметь представление о тех дополнительных возможностях, которые в настоящее время предлагают изготовители этого оборудования, учитывать факторы, влияющие на его производительность, а также на качество визуализации. Чем выше функциональность маммографа и чем больше у него дополнительных опций, тем обширнее спектр выполняемых с его помощью диагностических процедур.

Основные различия между аналоговыми и цифровыми маммограммами

Важнейший критерий выбора маммографа – принцип, в соответствии с которым он ведет запись маммограмм. Аналоговые модели записывают их на рентген-пленку. Такое оборудование отличается следующими особенностями:

Установка кассет с рентгеновской пленкой производится в специальный кассетоприемник данного оборудования.

Поскольку автоматическая машина для проявления снимков включается в базовую комплектацию не во всех случаях, зачастую ее приходится покупать отдельно.

В ходе диагностического обследования рентгеновское излучение проходит сквозь ткани молочной железы, после чего их изображения фиксируются на пленке.

Главный недостаток таких моделей маммографов состоит в том, что без приобретения дополнительного оборудования отсутствует возможность копирования полученных снимков, их повторного распечатывания, корректировки и оптимизации. Именно по этой причине в последнее время аналоговое оборудование постепенно вытесняется цифровыми моделями. Однако данный процесс протекает достаточно медленно, поскольку стоимость аналоговых маммографов сравнительно невысока, а многие клиники не располагают финансовыми возможностями для приобретения дорогих цифровых моделей.

Функционирование цифровых маммографических комплексов осуществляется следующим образом:

Создается специальная полноформатная матрица.

Рентгеновское излучение проходит сквозь ткани молочной железы и попадает на матрицу, которая распознается компьютерным оборудованием.

Хотя цифровой маммограф стоит гораздо дороже пленочного, он имеет целый ряд преимуществ. Главное достоинство цифровой маммографии состоит в высоком качестве и точности получаемых изображений. Применение самых современных технологий позволяет визуализировать даже очень мелкие детали тканей. Кроме того, представленные в цифровом формате изображения можно легко скопировать, отредактировать, повторно распечатать, много раз переносить на различные компьютеры, а также отправлять по электронной почте.

Основные критерии выбора маммографа

После принятия решения о выборе пленочного или цифрового маммографа можно приступать к изучению остальных критериев, в том числе: