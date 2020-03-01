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Маммографы: критерии выбора оборудования

Москва, 01.03.2020
Маммографические комплексы представляют собой современное медицинское оборудование, позволяющее не просто выявить вероятные патологии в тканях молочных желез, но и предотвратить развитие болезни, а также уменьшить риск ее возможных осложнений.
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С помощью рентгеновских снимков создается четкая клиническая картина, производится визуализация мельчайших изменений в тканях, диагностируются сложные формы опухолей, которые нельзя выявить при поверхностном осмотре груди. Чтобы приобрести наиболее подходящую модель маммографа, нужно определиться с условиями использования данного медицинского оборудования и местом его размещения, а затем принимать решение о выборе на основании ряда важнейших критериев, приведенных ниже. При этом надо понимать принципы функционирования маммографического комплекса, иметь представление о тех дополнительных возможностях, которые в настоящее время предлагают изготовители этого оборудования, учитывать факторы, влияющие на его производительность, а также на качество визуализации. Чем выше функциональность маммографа и чем больше у него дополнительных опций, тем обширнее спектр выполняемых с его помощью диагностических процедур.

Основные различия между аналоговыми и цифровыми маммограммами

Важнейший критерий выбора маммографа – принцип, в соответствии с которым он ведет запись маммограмм. Аналоговые модели записывают их на рентген-пленку. Такое оборудование отличается следующими особенностями:

  • Установка кассет с рентгеновской пленкой производится в специальный кассетоприемник данного оборудования.
  • Поскольку автоматическая машина для проявления снимков включается в базовую комплектацию не во всех случаях, зачастую ее приходится покупать отдельно.
  • В ходе диагностического обследования рентгеновское излучение проходит сквозь ткани молочной железы, после чего их изображения фиксируются на пленке.

Главный недостаток таких моделей маммографов состоит в том, что без приобретения дополнительного оборудования отсутствует возможность копирования полученных снимков, их повторного распечатывания, корректировки и оптимизации. Именно по этой причине в последнее время аналоговое оборудование постепенно вытесняется цифровыми моделями. Однако данный процесс протекает достаточно медленно, поскольку стоимость аналоговых маммографов сравнительно невысока, а многие клиники не располагают финансовыми возможностями для приобретения дорогих цифровых моделей.

Функционирование цифровых маммографических комплексов осуществляется следующим образом:

  • Создается специальная полноформатная матрица.
  • Рентгеновское излучение проходит сквозь ткани молочной железы и попадает на матрицу, которая распознается компьютерным оборудованием.

Хотя цифровой маммограф стоит гораздо дороже пленочного, он имеет целый ряд преимуществ. Главное достоинство цифровой маммографии состоит в высоком качестве и точности получаемых изображений. Применение самых современных технологий позволяет визуализировать даже очень мелкие детали тканей. Кроме того, представленные в цифровом формате изображения можно легко скопировать, отредактировать, повторно распечатать, много раз переносить на различные компьютеры, а также отправлять по электронной почте.

Основные критерии выбора маммографа

После принятия решения о выборе пленочного или цифрового маммографа можно приступать к изучению остальных критериев, в том числе:

  • Универсальность. В последнее время изготовители предлагают оборудование, которое позволяет выполнять любые типы маммографической диагностики. Однако на рынке также представлены модели, рассчитанные на узкоспециализированные манипуляции. При наличии планов выполнять все типы маммографической диагностики следует выбирать универсальное оборудование.
  • Качество получаемых снимков. От него во многом зависит качество предоставляемых услуг и самой диагностики. Предпочтение нужно отдавать оборудованию с высокочастотным УРП максимальной мощности. Маммограф может быть оборудован приспособлением с синхронизированным растром и двухфокусной рентгеновской трубкой.
  • Эргономика управления. Она определяется изготовителем. Наибольшее удобство в использовании обеспечивает оборудование, оснащенное съемочным приспособлением и пультом для дистанционного управления. Большое значение имеет эргономика конструкции, от которой зависит обеспечение удобства для пациентки и облегчение действий медицинского персонала.
  • Функция изоцентрического передвижения штатива. Аппарат, оснащенный данной функцией, обладает высокой надежностью и обеспечивает максимальное удобство в использовании: этот режим позволяет сохранять неизменную высоту держателя при передвижении штатива.
  • Возможность подключать дополнительные приспособления.
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