Выбор системы автоматизации закупочной деятельности

Важнейшей составляющей платформы является опыт фирмы в определенной области. В ее состав могут входить коробочные версии программных продуктов, а также набор библиотек и инфраструктура сопровождения. У высокопрофессиональных разработчиков, таких как FogSoft платформа превращается в торговую марку.

При решении вопроса о выборе разработчика системы автоматизации управления закупочной деятельностью следует ориентироваться именно на предлагаемую им платформу. Если у заказчика в ходе общения с потенциальным разработчиком возникает ощущение, что тот понимает его проблемы, то с высокой долей уверенности можно говорить о наличии в его платформе требуемой функциональности, а также об учете релевантного опыта, и это означает его способность успешно решать актуальные задачи. Для обеспечения эффективности переговоров с потенциальным разработчиком нужно придерживаться следующего алгоритма действий: