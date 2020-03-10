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Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

Москва, 10.03.2020

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он подтвердил, что определенный отскок в условиях коррекции наблюдается, однако ожидать прежних значений не приходится, цитирует RT Юшкова.

Аналитик рассказал, что цена на нефть корректируется, и трейдеры в данных условиях скупают фьючерсы, но, по его мнению, на уровне $50 нефть уже не будет торговаться. Он отметил, что в условиях отсутствия новых договоренностей к 1 апреля стран ОПЕК+, нефть начнет опять терять позиции.

Произойдет это из-за действия квот по добычи для стран ОПЕК+, которые заканчиваются 31 марта. По словам Юшкова, до начала апреля трейдеры будут отслеживать новости по предстоящим встречам ОПЕК. На данных новостях цены будут скакать, резюмировал эксперт.

Напомним, 7-9 марта цены на нефть упали сразу на рекордные 30% и приблизились к $37 за баррель. Падение произошло из-за отсутствия договоренности ОПЕК+ о дальнейшем продлении сокращения нефтедобычи. Утром 10 марта цены коррекционно выросли на 7%.  

Нефть онлайн можно видеть на этих графиках: www.moex.com

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