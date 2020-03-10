ЦБ РФ приступил к упреждающей продаже валюты

Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке, сообшает РИА Новости.

Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Накануне регулятор решил в течение месяца не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.



Сделано это для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Курс доллара во вторник продолжил рост к рублю на рынке Forex на фоне обвала нефтяных цен. К 6.01 мск курс доллара составляет 74,2 рубля, евро также растет - до 84,6 рубля.

Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.



Курс доллара онлайн можно отслеживать на этих графиках: www.moex.com

Причиной 30-процентного обрушения цен на нефть стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией, которые многие западные аналитики уже называют ценовой войной между Эр-Риядом и Москвой.

На выходных КСА ошеломило рынки сообщением о намерении резко снизить отпускные цены и увеличить добычу нефти. Это заявление последовало за безрезультатным саммитом ОПЕК в Вене, вызванным нежеланием России идти на предложенное саудитами снижение добычи «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+ до конца года на полтора миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent опускались в понедельник на 14 долларов до 31,3 долларов за баррель. Впрочем, во второй половине дня и утром вторника нефть корректируется и растет до 36,81 долл. за баррель.

Нефть онлайн можно посмотреть на этом графике: moex.com