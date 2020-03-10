Зияющие высоты

Доллар по 72, евро — почти 82

Пока российские рынки отдыхали из-за длинных праздничных выходных, на внешних площадках ситуация сильно обострилась. Сначала на новостях о развале следки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ стоимость нефти обвалилась на порядка 30%. Вслед за сырьем трейдеры стали избавляться от рисковых активов, в том числе от рубля – который является и рисковым, и «сырьевым».

На этом фоне на Forex рубль к доллару рухнул на 8,8% до 74,5 руб., к евро – на 9,7% до 85 руб. Это самое большое дневное падение курса рубля с 16 декабря 2014 года, отметила газета «Ведомости»: тогда российская валюта подешевела к доллару на 10,9% до 67,79 руб., к евро – на 11,1% до 84,59 руб. Впрочем, падение наблюдалось и перед праздниками: уже с 7 марта ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 67,52 руб., евро — 75.8424 руб.

Между тем, закономерно, что рубль на открытии торгов на Московской бирже начал торги со снижения. Первые сделки по доллару прошли на уровне 72,25 руб., что выше уровня закрытия в пятницу на 3,68 руб. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб. (выше на 4,39 руб. уровня закрытия). К 10.15 мск за доллар давали 71,78 руб. За евро — 81,40 руб.

Но интересно, что подпрыгнув, курсы вышли практически на плато, с небольшим ростом. Рука регулятора? Который, кстати, не спешил устанавливать новые официальные курсы валют на 11 марта. А на бирже в 13.37 доллар стоил 72,0275 рубля, евро — 81,7725 рубля. В итоге ЦБ объявил новые курсы только около двух часов дня: доллар теперь официально стоит 72,0208 рубля, евро — 81,8588 рубль. Прибавка солидная.

Валютный курс в нашей стране напрямую зависит от цен на нефть и стабильности в нефтевой отрасли, напоминает операционный директор РокетБанка Елена Автомонова. Отказ России от сделки ОПЕК+ (которая ограничивала предложение нефти на рынке странами экспортерами) привел к планам по наращиванию добычи этими странами. Соответственно избыточное предложение нефти будет толкать котировки вниз.

У России есть резервы для покрытия дефицита бюджета ФНБ (Фонд национального благосостояния), есть бюджетное правило, при котором ЦБ продает валюту из резервов при цене нефти марки Urals ниже 42,42 долларов (сейчас ЦБ вышел на рынок с большим объемом валюты — 5 млрд, и предлагает рублевую ликвидность в репо, даже сверх объемов бюджетного правила, для смягчения шока). Если доллар будет стоить 75 руб., цена нефти для бездефицитного бюджета должна равняться 40 долларов за баррель, при нефти по 30 долларов— около 85 руб. Возможность дефицита бюджета допускалась, и покрывать ее будут из ФНБ.

Что касается ставки ЦБ, продолжает аналитик, сейчас она составляет в РФ 6%, но рост курса доллара приведёт к росту инфляции, а, следовательно, и к возможности повышения ставки. Но ЦБ пока не планирует этого делать: до осени будут пробовать заливать ликвидностью, так как на горизонте понижение ставок до нуля ЕЦБ и ФРС США, а также новые меры по предоставлению рынку ликвидности.

Неделю-две будет турбулентность на рынках с повышенной волатильностью, ожидает Елена Автомонова. Далее стабилизируются цены на нефть и, соответственно, курс. Диапазон на этот год можно обозначить в широких границах — 65-85 рублей за доллар. Проблема с нефтью еще и в том, что из-за вируса встают производства в Китае и Италии, то есть сокращение спроса наложилось на избыточное предложение. Советы инвесторам: неделю наблюдать и очень осторожно, без плечей, заходить в акции с высокой дивидентной доходностью. Валюту покупать поздно, скорее продавать, если куплена. Курс доллара будет сохраняться вокруг реперной точки 75 рублей, считает эксперт.

Рубль может провалиться и глубже

Курс валют, установленный Центробанком России с 7 марта, исходил из ситуации на пятницу прошлой недели, еще до объявления РФ об отказе в участии сделки ОПЕК+ и ответных шагов со стороны Саудовской Аравии, которые обрушили рынок нефти и привели к ослаблению рубля на Forex. И, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, российский рынок сегодня будет отыгрывать вчерашнее глобальное падение.

Фундаментальных факторов и новых трендов для роста стоимости нефти нет, и не предвидится в ближайшей перспективе, поэтому ослабление рубля будет продолжаться. Меры ЦБ и Минфина смогут лишь на короткий период затормозить этот процесс и создать временную поддержку рублю.

Доллар, вероятнее всего, будет расти к мировым валютам, как и US Treasuries, считает аналитик. Инвесторы демонстрируют повышенный спрос на защитные активы в период, когда рынки штормит, а перспективы развития ситуации не понятны. Относительно отечественной валюты можно наверняка гарантировать, говорит Деев, что в течение этой недели (если не в течение вторника и среды) курс достигнет 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, резервов, какие бы они ни были, к сожалению, не хватит, чтобы развернуть тренд валютного рынка. Хотелось бы предостеречь читателей от так называемых «набегов» на обменные пункты, говорит он: скорее всего, поймать удачную котировку вам таким образом не удастся, лучшее решение — это бивалютная или мультивалютная корзина, где падение курса одной валюты компенсирует рост курса другой. Еще как минимум две недели рынки будет лихорадить, волатильности сильно добавляет использование роботизированных торговых алгоритмов.



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