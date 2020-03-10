Киселев увидел в обвале нефтяных цен новые возможности для России

В ситуации с обвалом нефтяных котировок Россия получает новые возможности, а именно «отправить за борт американский сланец», считает гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти», - пишет журналист в своем Telegram. Он уверен, что данное решение верно «стратегически», поскольку, если бы Москва пошла на «невыгодную для себя сделку с ОПЕК, а по сути с Эр-Риядом, то Россия лишилась бы новых доходов». Киселев утверждает, что теперь Москва имеет шанс «добыть и продать столько нефти, сколько нужно», чтобы «отправить за борт американский сланец».

Если говорить о «ценовой войне» между Россией и Саудовской Аравией, то российский бюджет значительно прочнее бюджета Саудовской Аравии, что означает готовность РФ к стоимости нефти в районе 40 долларов за баррель, добавил редактор. Он также уверен, что бюджетное правило, которое утром 9 марта объявило правительство РФ, было готово заранее, до «черного понедельника».



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Напомним, нефтяные котировки начали падение 6 марта после отсутствия договоренности по продлению соглашения о снижении добычи нефти со стороны стран ОПЕК+. Также рынок продолжает реагировать на распространение в мире коронавирусной инфекции.