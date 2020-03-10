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В Китае готовятся объявить о полном контроле над коронавирусом

Москва, 10.03.2020
#Коронавирус
#Мир
  • В Китае готовятся объявить о полном контроле над коронавирусом

Zuma\TASS

Сегодняшняя поездка китайского лидера Си Цзиньпина в Ухань, на «родину» коронавируса COVID-19, говорит о многом. И в первую очередь о том, что обстановка стабилизировалась в самом эпицентре эпидемии и что посещение главного города провинции Хубэй, на которую приходится львиная доля инфицированных не только в Поднебесной, но и во всем мире, относительно, конечно, безопасно.

О том, что темпы распространения болезни по Китаю очень резко сократились, говорит и то, что западные СМИ сейчас больше пишут о ситуации в Иране, Италии и Южной Корее, чем о Китае.

Карта коронавируса онлайн, количество заболевших и умерших от коронавируса здесь: maps.arcgis.com

Конечно, товарищ Си не станет рисковать своим здоровьем только для того, чтобы показать всему миру и, в первую очередь, конечно, китайцам, что болезнь уже почти взята под контроль. Как нетрудно догадаться, первыми на поездку китайского лидера, которому официальная пресса сейчас приписывает главную роль в борьбе с болезнью, в Ухань отреагировали китайские биржи. Индекс CSI300, к примеру, поднялся в положительную зону после утреннего падения на 1%.

Китай многие критиковали за чересчур раннюю реакцию на коронавирус, за принижение рисков и сокрытие информации, но жесткие меры принесли реальный результат. Власти провинции Хубэй, например, отменили запрет на поездки в районах с низкой или средней опасностью заражения.

В материковом Китае (без Гонконга и Макао) в понедельник, сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР, зафиксировано всего лишь 19 новых случаев заражения коронавирусом: 17 в Ухане, 1 в Пекине и 1 в Гуандун. Причем, оба заразившихся за пределами Уханя привезли заразу из-за границы: в Пекине – из Великобритании, а в Гуандуне – из Испании.

Для сравнения: в воскресенье новых случаев заражения было 40. Общее число заразившихся COVID-19 в Китае достигло 80754. Доля китайских больных в общемировой статистике (114300) по-прежнему высока и составляет 70%, но она сейчас изо дня в день снижается. Особенно это заметно на фоне стремительного роста числа заражений в Италии, Иране, Южной Корее, США и других странах.

Что касается смертности, то в понедельник от коронавируса скончались 17 китайцев. Причем, все умерли в Ухане. Общее число летальных исходов по КНР составляло на утро 10 марта 3136 человек.

По состоянию на понедельник новых случаев заражения внутри самого Китая, за исключением Хубэя, зафиксировано не было. Причем, как заявляют власти, такая картина наблюдается уже три дня подряд.

Сейчас китайское правительство уделяют повышенное внимание тому, чтобы не завезти вирус из-за границы. Особое внимание уделяется тем, кто приезжает из таких стран, как Иран, Италия и Южная Корея.

Из 80 с лишним тысяч заболевших граждан КНР 59897 человек выздоровели и выписаны из больниц. Им, правда, еще предстоит пройти 14-дневный карантин в домашних условиях.

О спаде эпидемии говорит и закрытие в Ухане 12 из 14 временно открытых больниц, в которых лечили заболевших коронавирусом COVID-19. Причем, две оставшиеся больницы власти обещали закрыть сегодня.

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