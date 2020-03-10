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Критерии и особенности выбора усилителя интернет-сигнала 2G/3G/4G

Москва, 10.03.2020
Слабый сигнал сотовой связи – весьма распространенная проблема в дачных поселках, находящихся на большом расстоянии от крупных городов.
#PressRelease

Простейший способ ее решения заключается в использовании репитеров https://mobilebooster.ru/post/123/amplifier-internet-signal-3g-4g/ (усилителей сигнала). Все виды таких устройств действуют по одному и тому же принципу:

  • сначала сигнал поступает на внешнюю антенну от станции, причем антенна должна принимать наилучшую частоту связи;
  • потом сигнал передается на ретранслятор, повышающий его мощность;
  • в конце сигнал переходит на внутреннюю антенну (при наличии нескольких точек подсоединения к сети – на разветвитель).

Существует три главных разновидности усилителей интернет-сигнала, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы:

  • Активные, иначе именуемые 4G и 3G репитерами. Такое устройство стоит от шести до тридцати тысяч рублей. Принимаемый им и передаваемый пользователю интернет-сигнал остается почти неизменным, так что при удачном раскладе интернет на даче имеет такую же скорость, что и на базовой станции. Радиус действия репитера превышает сто километров. Его преимущества заключаются в эффективном усилении сигнала, способности поддерживать разные диапазоны и простоте установки. Однако стоимость такого устройства довольно высока.
  • Пассивные. Эти устройства представляют собой обычные антенны СDMA и GSM. Они способны обеспечить стабильность сигнала на расстоянии до пятидесяти километров от ближайшей станции сотового оператора. Пассивные усилители включают в себя направленную стрелу, директор и рефлектор. Располагать антенну следует на самой высокой точке дома в направлении близлежащей вышки сотового оператора. Антенны могут оснащаться встроенными модемами. Такие устройства стоят от шести до десяти тысяч рублей. Их достоинства заключаются в отсутствии уменьшения скорости интернета на коаксиальном кабеле и доступной стоимости, недостаток состоит в небольшом радиусе действия.
  • Мобильные. Такими усилителями обычно пользуются во время поездок в автомобиле или на даче, которая расположена поблизости от города. Они оснащены кабелем, подсоединяемым к роутеру или модему при помощи переходника. Стоимость такого устройства начинается от четырех тысяч рублей. Его достоинства состоят в мобильности, компактности и легкости использования, минусы – в малом усилении интернет-сигнала и невозможности использования в отдаленной местности.
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