Критерии и особенности выбора усилителя интернет-сигнала 2G/3G/4G

Простейший способ ее решения заключается в использовании репитеров https://mobilebooster.ru/post/123/amplifier-internet-signal-3g-4g/ (усилителей сигнала). Все виды таких устройств действуют по одному и тому же принципу:

сначала сигнал поступает на внешнюю антенну от станции, причем антенна должна принимать наилучшую частоту связи;

потом сигнал передается на ретранслятор, повышающий его мощность;

в конце сигнал переходит на внутреннюю антенну (при наличии нескольких точек подсоединения к сети – на разветвитель).

Существует три главных разновидности усилителей интернет-сигнала, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы: