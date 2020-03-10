Курс доллара: рублю вынесли приговор

Курс доллара во вторник продолжил рост к рублю на рынке Forex на фоне обвала нефтяных цен. К 6.01 мск курс доллара составляет 74,2 рубля, евро также растет - до 84,6 рубля.

Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: www.moex.com

Причиной 30-процентного обрушения цен на нефть стали разногласия между Саудовской Аравией и Россией, которые многие западные аналитики уже называют ценовой войной между Эр-Риядом и Москвой.

На выходных КСА ошеломило рынки сообщением о намерении резко снизить отпускные цены и увеличить добычу нефти. Это заявление последовало за безрезультатным саммитом ОПЕК в Вене, вызванным нежеланием России идти на предложенное саудитами снижение добычи «черного золота» в рамках соглашения ОПЕК+ до конца года на полтора миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть марки Brent опускались на 14 долларов до 31,3 долларов за баррель. Впрочем, во второй половине понедельника и утром вторника нефть корректируется и растет до 36,81 долл. за баррель.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в минувший понедельник на Мосбирже был выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.

Поздним вечером в понедельник Московская биржа повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля и евро — до 87,3131 рубля.

Аналитики предупреждают, что с открытием торгов во вторник рубль может накрыть новая волна продаж. Так, Татьяна Орлова из Emerginomics полагает, что в краткосрочной перспективе USDRUB способен пробить отметку в 85 рублей.

Банк России оператитвно отреагировал на снижение рубля решением о приостановке покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на срок в 30 дней. Низкая инфляция дает регулятору возможность воздержаться от поспешных решений и посмотреть, как будут развиваться события, в частности как сильно отреагируют нерезиденты-участники рынка ОФЗ.

Однако при устойчивом падении курса рубля от центробанка можно ожидать вербальных интервенций, а в случае роста курса доллара выше 90 рублей не исключено повышение ставки.

В Oxford Econimics, между тем, считают, что ЦБ РФ в своём заявлении уже намекнул на возможность повышения ставки посредством слов о готовности задействовать дополнительные инструменты для сохранения финансовой стабильности. Экономист компании Евгения Слепцова считает повышение ставки минимум на 50 базисных пункта очень вероятным событием, которое может произойти еще до заседания 20 марта.

Вместе с тем, как заявил РИА Новости заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, валютный шок в России, спровоцированный снижением цен на нефть, а также замедлением экономик стран-партнеров и сокращением мирового туризма, будет ощущаться мягче, чем в 2009 и 2014 годах.

Куликов считает, что на текущее падение нефтяных цен в первую очередь повлияла переоценка объемов глобального спроса, но переоценка эта скорее касается перспектив 2020 года, чем долгосрочной перспективы, поэтому после падения к 30 долларам за баррель уже в этом году вероятен рост нефтяных цен обратно к уровням выше базовый цены на нефть (расчетная величина, используемая при формировании бюджета в России, сейчас составляет 42,4 доллара за баррель).

"По сравнению с 2009 и 2014 годами, в России валютный шок будет ощущаться несколько мягче в связи с демпфирующим механизмом валютных интервенций министерства финансов – они сокращаются при падении нефтяных цен и потенциально переходят в продажу валюты из резервов", — считает Куликов.

Но даже с более мягким валютным шоком, продолжает собеседник агентства, все равно, скорее всего, произойдет сокращение физических объемов потребления и инвестиций. "В оптимистичном сценарии результатом станет лишь техническая рецессия без долгосрочных последствий и околонулевая динамика реального ВВП по итогам года (возможно, слабо отрицательная). В случае возникновения финансового стресса, возможна настоящая, впрочем, тоже краткосрочная, рецессия по модели 2014-2015 годов", — полагает Куликов.

"К смягчению потенциальной рецессии может привести контрциклическая экономическая политика: рост реальных расходов бюджета и опережающие меры Центрального банка по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе", — заключает он.

По мнению Искандера Луцко из ITI Capital, во вторник рубль отскочит на интервенциях, будет торговаться в коридоре 70-74 рубля за доллар.

"Денежные власти будут увеличивать объемы продажи, чтобы стабилизировать курс рубля и заставят экспортеров продавать валютную выручку, как в декабре 2014 года, повышением ставки здесь сильно не помогут. Учитывая объем доступных средств, я бы сильно насчет рубля не волновался, с 2014 года резервы выросли с $370 миллиардов до $570 миллиардов", - отмечает эксперт.

По словам Дмитрия Долгина из ING, приостановка покупок валюты может несколько смягчить негативный эффект внешнего фона, но вряд ли сильно. При ценах на нефть в районе отсечки чувствительность курса к нефти ближе к значениям, которые были до введения бюджетного правила. То есть волатильность может быть высокой.

"Возможно, что продажи валюты могут начаться с опережением, то есть не дожидаясь, пока снижение цен на нефть транслируется в низкие доходы бюджета в марте-апреле. Дополнительный фактор риска для валюты - это глобальный risk-off, который продолжается", - оценивает Долгин.

Глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин, отмечает, что Россия еще может вернуться я к переговорам с ОПЕК, но этот шанс очень маленький.

"Достаточно авантюристский шаг (выход из сделки). Конечно, соглашение с ОПЕК не могло быть вечным, в конечном счете должен быть рынок. Просто уходить от этого тактически нужно было более аккуратно, договориться о постепенном мягком выходе. Потому что еще и коронавирус создает неопределенность", - отмечает Вьюгин.

"Есть еще шанс вернуться к переговорам, но он очень маленький. Если не вернемся, сначала пройдем через низ - $30 за баррель. Паника будет недолгой, сейчас происходит нормальное резкое движение рынка, когда пытаются уйти совсем на дно. Трудно предсказать, но если будет действительно ценовая война, как говорят арабы, как минимум второй-третий квартал - $30-35 за баррель, потом цена пойдет вверх, но не сильно, может, $40-45. Про $60 можно не вспоминать", - прогнозирует эксперт.

"Реакция рубля - это спазм. Если Минфин будет активно продавать валюту, рубль со временем вернется к 70 рублям за $1, будет на уровне 68-69 рублей за $1. Предложение валюты, которое ушло из-за цены на нефть, будет компенсировано Минфином. В соответствие с правилом, Минфин будет продавать не сию минуту, так как берет среднюю цену за период. Если сегодня цена $31, это не значит, что он сразу должен продавать", - резюмирует эксперт.