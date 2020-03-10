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Курс доллара на открытии торгов вторника вырос более чем на 4 рубля

Москва, 10.03.2020

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи во вторник вырос на 4,2 руб., до 72,77 руб. Евро вырос на 5,1 руб. - 82,6 руб.

Ранее Банк России сообщил о начале упреждающей продажи валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта, сообшает РИА Новости.

Эти операции будут проводиться до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Накануне регулятор решил в течение месяца не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

Сделано это для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Курс доллара во вторник продолжил рост к рублю на рынке Forex на фоне обвала нефтяных цен. К 6.01 мск курс доллара составлял 74,2 рубля, евро также вырос - до 84,6 рубля. Однако позже курс рубля начал расти к валютам.

Ранее, в понедельник, в ходе торгов на рынке Forex евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.

Курс доллара онлайн можно отслеживать  на этих графиках: www.moex.com

 


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