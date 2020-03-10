Мосбиржа старается остановить панику

Утром во вторник 10 марта Московская биржа на открытии резко потеряла позиции: рублевый индекс Мосбиржи упал на 10%, долларовый РТС — на 12.6%. Минусуют акции Роснефти, Газпрома, Лукойла, ВТБ. Индекс Мосбиржи на полдень 10 марта составил 2520,63 пунктов, упав до этого уровня со значения закрытия 6 марта, когда он составлял 2 719,5 пунктов.

Напомним, что 20 января индекс находился на пике – 3 219,92, через месяц с небольшим он опустился до 3 017,42 пунктов.



Сегодня со старта торгов на Мосбирже на 4,2 рубля, до 72,77 рубля подскочил курс доллара. Курс доллара онлайн смотрите здесь: www.moex.com

Обвал цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+ стал «спусковым крючком» и для новых продаж на мировых рынках. Стоимость нефти рухнула на 30%, разной степени тяжести потери понесли практически все торговые площадки – от США и Европы до Мексиканской биржи, которая показала самое большое падение цен с 2008 года.

Вектор падения задали азиатские рынки: японский Nikkei 225 упал на 5%, гонконгский Hang Seng – 4,2%, шанхайский SSE Composite – 3%. В Европе падение британского FTSE 100 после открытия достигало 8,8%, общеевропейского STOXX 600 – 7%. В США S&P 500 потерял 7%, Dow Jones – 7,29%, NASDAQ – 8,96%. Из-за такого резкого падения через 3 мин после открытия торги были приостановлены на 15 мин, а к 19.00 мск превышало 5–6%.

Что касается собственно российских активов, то еще 9 марта торгующиеся в Лондоне российские компании потеряли до трети капитализации, став лидерами падения. Падение GDR «Новатэка» в ходе торгов достигало 35%, по итогам торгов компания подешевела на 19,9%, «Роснефти» – на 25,3 и 21,4%, «Газпрома» – на 24,2 и 19,3%, «Лукойла» – на 28,6 и 22,1%, Сбербанка – на 30 и 17,9%. И, по всей видимости, на торгах 10 марта российские игроки будут отыгрывать этот негатив, хотя и в меньшем объеме: утром в понедельник нефть дорожает на 7%, а биржи Азии умеренно растут.

Тем не менее, Московская биржа намерена расширить границы ценовых коридоров для наиболее ликвидных активов и повысить ставки обеспечения по ряду инструментов, говорится в сообщении биржи. "С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта. По указанным активам Московская биржа в соответствии с международными практиками также увеличит длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров торгуемых инструментов до 15 минут в ходе торгов", — отмечается в сообщении торговой площадки.

Такие меры Московская биржа предприняла, чтобы не допустить резкого падения рынка российских акций, объясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Накануне в России был выходной, биржа не работала, но инвесторы увидели панику на мировом рынке: падение нефтяных котировок до 29 долларов за бочку сорта Brent, резкое ослабление рубля в паре с долларом и евро. Поэтому будут расширены торговые лимиты и повышены ставки обеспечения по ряду инструментов. Также планируется включить специальный режим - дискретный аукцион, который заменит приостановку торгов. Поступающие от покупателей заявки потом удовлетворят по единой цене. Но это произойдет лишь в случае резкого колебания котировок бумаг.

«Мы наблюдаем кризис, который спровоцировала реализация сразу нескольких рисков одновременно: паника по коронавирусу, опасения замедления мировой экономики, резкая риторика России в переговорах с OPEC+ и оказавшаяся неожиданно еще более резкой риторика Саудовской Аравии. Плюс не будем забывать об действующих в отношении России санкциях, которые серьезно ослабляют экономику в целом, и в частности — возможность занимать деньги на внешних рынках, например, для подпитывания экономики ликвидностью в трудные времена, подобные сегодняшним», – комментирует происходящее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам аналитика, биржа с высокой волатильностью справится, механизмы остановки и ограничения торгов известны, в этом смысле можно через некоторое время рассмотреть даже покупку ее акций, так как выросшие кратно обороты будут способствовать улучшению финансовых результатов Мосбиржи. Но вообще до уверенных покупок еще очень далеко.

Отдельные развитые страны, например, Израиль, из-за коронавируса ввели 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа и присовокупили к этому 7-летнее тюремное заключение для нарушителей карантина, так что можно попытаться представить, какой удар для экономики этой страны и для мировой экономики будет в случае, если примеру Израиля последуют другие страны. Мир с сократившимися даже yf 50% авиаперевозками — это стагнирующие экономики, безработица и обострение всех социальных и этнических конфликтов.

Именно потому что коронавирус и дешевеющая нефть — это долгосрочные факторы, Алексей Антонов полагает, что фондовый рынок будет продолжать падать, а рубль будет стремиться к отметке 80 к доллару. Уровень жизни и потребления в России, не успев восстановиться после 2014 года, снова пикирует. Есть небольшая надежда, что финансовые регуляторы будут проводить интервенции на валютном рынке, и это даст возможность купить валюту для сбережений чуть дешевле, чем сейчас, с тем, чтобы держать ее и наблюдать рост ее курса.