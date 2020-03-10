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Мировые цены на нефть коррекционно растут

Москва, 10.03.2020
  • Мировые цены на нефть коррекционно растут

Из открытых источников

10 марта мировые цены на нефть выросли на 7% после резкого снижения благодаря коррекционным мерам, передает ТАСС.

Накануне котировки упали сразу на 24-25% из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+ о продлении соглашения по дальнейшему снижению добычи.

Цены на нефть онлайн можно видеть на этих графиках: www.moex.com

По состоянию на 08:03 по московскому времени фьючерсы на май сорта Brent выросли на 7,33% и торгуются по $36,88 за баррель. Апрельские фьючерсы марки WTI подорожали на 6,91%, до $33,28 за баррель.

Днем ранее, 9 марта котировки потеряли 30%, что стало для сорта Brent самым большим падением с 1991 года.

Участники рынка остро отреагировали на отсутствие договоренности по соглашению о сокращении нефтедобычи на совещании в Вене 4-5 марта. Отмечается, что страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. После чего сразу произошло падение котировок на 10%. Далее цены на нефть рухнули на 25-33%.

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