Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков

Депутаты Госдумы после встречи с президентом Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. 380 депутатов проголосовали за, 43 - против, один воздержался, сообщает Интерфакс.

Согласно поправке Валентины Терешковой, предлагаемое законопроектом о внесении изменений в Конституцию РФ правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.