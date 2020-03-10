Путин считает возможной поправку к Конституции о снятии ограничений для участия в президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин считает допустимым внесение в Конституцию РФ поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, ее должен оценить Конституционный суд (КС) РФ, сообщает РБК.

«Предложение по сути означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», — сказал Путин, обращаясь к депутатам.

При этом Путин признал нецелесообразным вообще убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков.

Согласно поправке Валентины Терешковой, предлагаемое законопроектом о внесении изменений в Конституцию РФ правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в основном законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.