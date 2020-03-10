Курс доллара: как рубль справился с шоком

Курс доллара на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3,77 руб. и составил 71,76 руб.

Курс евро на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4,7 руб. и составил 81,52 руб.

Курс рубля теряет к вечеру вторника более 4% от уровней пятничного биржевого закрытия, отыгрывая вчерашний обвал мировых рынков после краха сделки ОПЕК+ и на фоне опасений за последствия коронавируса для мировой экономики.



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С начала года потери рубля к доллару превышают 13%, и он вместе с бразильским реалом (минус 14%) сейчас - две худшие по динамике валюты на форексе, отмечает Рейтер.

Обе пострадали от бегства из рискованных активов на фоне распространения коронавируса. К тому же рубль в последние дни оказался под давлением дешевевшей нефти.

В понедельник пара курс доллара на Forex тестировала уровни выше 75,00 на фоне внутридневного падения стоимости нефти почти на треть. Во вторник негативная динамика российской валюты на Московской бирже была более умеренной, и поддержкой, помимо попыток восстановления нефти, стала продажа валюты экспортерами и Центробанком.

"Корпорации сегодня много продали валюты, выше 72 (рублей за доллар) был просто железобетонный оффер от экспортеров - для них выгоден высокий курс доллара", - сказал Артем Звонарев из ВТБ Капитал.

При этом он отметил, что основной спрос на валюту сейчас - со стороны нерезидентов.

Банк России сообщил во вторник о решении "начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила".

Регулятор теперь не только не покупает валюту на планировавшиеся ранее 9,1 миллиарда рублей в день, но и может продавать некий ее объем, который с учетом текущей цены нефти марки Urals может быть сопоставим с предполагавшимися покупками.

"ЦБ сработал четко, поэтому такая сдержанная реакция рынка на обвал нефти, плюс ситуация в целом немного другая - у корпораций мало валютных кредитов, например, что снизило риски левериджа", - сказал дилер крупного западного банка.

Валютный курс в нашей стране напрямую зависит от цен на нефть и стабильности в нефтевой отрасли, напоминает операционный директор РокетБанка Елена Автомонова. Отказ России от сделки ОПЕК+ (которая ограничивала предложение нефти на рынке странами экспортерами) привел к планам по наращиванию добычи этими странами. Соответственно избыточное предложение нефти будет толкать котировки вниз.

У России есть резервы для покрытия дефицита бюджета ФНБ (Фонд национального благосостояния), есть бюджетное правило, при котором ЦБ продает валюту из резервов при цене нефти марки Urals ниже 42,42 долларов (сейчас ЦБ вышел на рынок с большим объемом валюты — 5 млрд, и предлагает рублевую ликвидность в репо, даже сверх объемов бюджетного правила, для смягчения шока). Если доллар будет стоить 75 руб., цена нефти для бездефицитного бюджета должна равняться 40 долларов за баррель, при нефти по 30 долларов— около 85 руб. Возможность дефицита бюджета допускалась, и покрывать ее будут из ФНБ.

Нерезиденты выходят в валюту из ОФЗ, где сегодня бумаги значительно упали в цене, а доходность достигала многомесячных максимумов. У 10-летних госбумаг она превышала 7,20% годовых впервые с октября прошлого года.

Минфин России сообщил во вторник, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа на период до стабилизации рыночной ситуации.

"Пока мы отложили на неопределенный срок, будем смотреть на стабильность рынков", — заявил замглавы министерства Владимир Колычев.

Международные резервы РФ существенно выше суммы внешних обязательств. Поэтому, даже в случае ухода всех инвесторов с рынка ОФЗ у ЦБ РФ есть достаточно средств для компенсации данного потока, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Пока сложно говорить о каких-либо значениях, но с высокой вероятностью в ближайшее время рубль будет торговаться в диапазоне 70,0-75,0 за доллар", — добавляет он.

На мировых рынках тем временем баррель Brent - на уровне $37,11, набирая 8% с начала дня после падения на 24% накануне.

Американский доллар и биржи подрастают после вчерашнего обвала, вызванного как опасениями за коронавирус, так и негативной динамикой нефтяного рынка.



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