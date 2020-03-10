Коронавирус «закрыл» Италию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наконец назвала угрозу перехода эпидемии коронавируса в пандемию «очень реальной». Тут же, правда, добавив, что впервые человечество сталкивается с контролируемой пандемией.

К признанию очевидного ВОЗ подтолкнуло победное шествие коронавируса COVID-19. На планете все меньше стран, где не выявлены случаи заражения. Вирус проник более чем в сто государств на всех континентах, кроме Антарктиды. Количество инфицированных перевалило за 110 тысяч и составляет сейчас 113 тыс. На большую четверку в составе КНР, Южной Кореи, Италии и Ирана приходится 93% всех больных. Радует, что растет число выздоровевших. С другой стороны, огорчает, что так же стремительно растет число жертв, которое приблизилось уже к 4 тысячам.



Коронавирус онлайн: количество заболевших и умерших смотрите на этой карте: maps.arcgis.com

На решении ВОЗ робко признать эпидемию COVID-19 пандемией сказалось и то, что коронавирус закрывает на карантин теперь уже не отдельные города, а целые страны. Первой страной, объявившей карантин в общенациональных масштабах, стала Италия, по количеству зараженных вышедшая на второе место после Китая. Правительство Джузеппе Конте разрешило итальянцам покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, и в случаях крайней необходимости. Запрещены все массовые мероприятия и собрания, отменены спортивные мероприятия, включая любимый итальянцами чемпионат Италии по футболу.

Чуть больше чем за две недели в Италии заболели свыше 9 тысяч человек. На Апеннинах самый высокий в мире процент смертности от коронавируса. В Ломбардии, к примеру, он составляет 25% (333 человека). Общее же количество погибших на полуострове по состоянию на утро вторника, 10 марта, составило 463 человека. На самый промышленно развитый регион Италии приходится 72% всех летальных случаев по стране.

По-прежнему, большинство погибших и зараженных в Китае, где, кстати, распространение болезни явно пошло на убыль.

10 марта президент Трамп объявил о плане борьбы с коронавирусом COVID-19. Пока известно, что речь пойдет о новых снижениях налогов для смягчения давления на первую экономику планеты. В Америке уже более 600 инфицированных и 26 смертей. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не проверялся на коронавирус и что не знает, проверялся ли Дональд Трамп, недавно общавшийся с двумя конгрессменами, которые сейчас находятся в добровольном карантине из-за опасений заражения.

Роль «италии», заражающей как ближних, так и дальних соседей, на Ближнем Востоке играет Иран, в котором официально подтверждены 7161 случай заражения коронавирусом и 237 летальных исходов. Причем, болезнь не щадит никого, включая высокопоставленных чиновников и законодателей. Из-за болезни власти временно даже выпустили на свободу около 70 тысяч заключенных.

В Саудовской Аравии тем, кто, вернувшись из поездки за границу, скроет важную информацию о месте пребывания или о своем здоровье, угрожает штраф в сумме 133 тыс. долларов.

В Китае хвалятся, что, если не считать Хубэй с Уханем, то в стране уже четвертый день кряду не зафиксировано новых случаев заражения.

Южная Корея пока еще превосходит Иран по числу заражений – 7478 человека, но и там рост численности инфицированных замедляется.

Президент Мун Чжэ Bн заявил, что Южная Корея (в отличие от Италии) скоро вступит в «фазу стабильности».